Màkari: su Rai1 la seconda puntata della serie tv con Claudio Gioè. Le anticipazioni dell’episodio

Màkari prende posto nel palinsesto di Rai1 con la sua seconda puntata. Scopri le anticipazioni della trama del secondo episodio in onda lunedì 14 febbraio 2022.

La seconda attesissima stagione di Màkari torna su Rai1 lunedì 14 febbraio 2022 a continuare a raccontare gli sviluppi nell’universo narrativo ispirato dalle opere di Gaetano Savatteri. Claudio Gioè torna nei panni di Saverio Lamanna, il giornalista romano approdato nella splendida Sicilia e che si sta imbattendo in delicati casi da risolvere. La seconda delle tre prime serate evento va in onda a partire dalle ore 21:30 circa mostrando l’episodio dal titolo di Il lato fragile. Scopri le anticipazioni della trama del secondo imperdibile appuntamento di Màkari.

Màkari: la seconda puntata della nuova stagione

Rai1 torna ad ospitare le splendide ambientazioni ed i personaggi di Màkari, la serie tv rivelazione che vede nel ruolo del protagonista l’apprezzato Claudio Gioè.

L’attore continua ad interpretare Saverio Lamanna nel secondo appuntamento con la seconda stagione che porta i telespettatori a scoprire le vicende ispirate dalle opere di Gaetano Savatteri.

Lunedì 14 febbraio 2022 va in onda a partire dalle ore 21:30 la seconda serata evento della serie che mostrerà il protagonista principale alle prese con l’altalenante relazione con la sua Suleima, ormai ritornata in Sicilia ma che appare poco convinta come un tempo.

Màkari: le anticipazioni della trama del secondo episodio

L’episodio da titolo di Il lato fragile ci mostrerà un Saverio un po’ allo sbando. Nonostante Suleima sia ormai rientrata in Sicilia, le cose fra lei ed il giornalista vanno a gonfie vele.

Saverio ha infatti tanta paura che il nuovo lavoro della ragazza la allontanerà da lui e che possa perderla.

Per distrarsi accetta così l’offerta di un amico di andare con lui al convegno di una associazione contro la criminalità organizzata. Lì toccherà con mano l’ormai lontano mondo del giornalismo e conosce Angela, una donna molto affascinante che lo colpirà subito.

Ma la sua attenzione non sarà solo per la donna, visto che al convegno viene assassinato un giornalista e Saverio dovrà fare la sua parte.

