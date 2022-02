Mara Venier svela la data della fine di Domenica In: quando si conclude la 46esima edizione

Programmi TV

Nel corso della puntata di domenica 13 febbraio 2022 l’amata conduttrice ha svelato quando terminerà questa lunga edizione del programma. La Zia Mara Venier farà compagnia ai telespettatori di Rai1 ancora per tanto tempo, visto che come lei stesso ha svelato la 46esima edizione del programma della domenica pomeriggio si concluderà nel prossimo mese di giugno. Ci saranno ancora tante puntate da vivere insieme alla conduttrice ed ai tanti ospiti che la raggiungono negli studi intitolati alla memoria di Fabrizio Frizzi, con il pubblico che non deve temere per una chiusura anticipata. Tutti i dettagli sulla fine del programma e la data della sua conclusione.

Domenica In e Mara Venier

La trasmissione condotta da Mara Venier è uno dei capisaldi dell’offerta della televisione pubblica che dall’ormai lontanissimo 3 ottobre 1976 tiene compagnia al pubblico della Rai, offrendo ore di intrattenimento duro e puro volutamente divertente scandito dalle intense interviste agli ospiti arrivati in pubblico.

La formula vincente del programma non è cambiata nemmeno in questa lunga 46esima edizione condotta dalla zia degli italiani che è tornata ad avere vette di popolarità come non ne aveva da tempo immemore.

Merito del successo della sua Domenica In, capace di divertire e prendersi sul serio all’occorrenza, e del personaggio della conduttrice rilanciato alla grandissima dall’amore ricevuto dai fan e dagli artisti dell’ultimo Festival di Sanremo che grazie al gioco del Fantasanremo l’hanno nominata a più riprese.

Quando termina la 46esima edizione di Domenica In

Ieri, domenica 13 febbraio 2022, proprio durante lo spazio dedicato all’amata kermesse della musica italiana, a margine dell‘intervista all’amico Michele Bravi, Mara Venier si è lasciata sfuggire un dettaglio sulla conclusione di questa edizione di Domenica In.

Scherzando con il cantante sulla possibilità di farsi intervistare da lui, la conduttrice ha infatti svelato di essere disponibile dopo la chiusura della trasmissione che si concluderà domenica 5 giugno 2022. Ancora nulla di ufficiale, dato che già in passato la data finale è stata posticipata a piacimento, ma di sicuro una traccia per immaginare la conclusione di questa edizione.