Marco Bacini fa una sorpresa di San Valentino a Federica Panicucci. Il gesto romantico e il video

Oggi si festeggia la giornata più romantica dell’anno, San Valentino e non stupisce che anche i vip siano alle prese con romantiche sorprese organizzate per (o dalla) propria dolce metà. Lo sa bene Federica Panicucci, anche oggi alle prese con il lavoro di conduttrice a Mattino 5. Proprio in quest’occasione la conduttrice ha ricevuto una romantica sorpresa organizzata dal fidanzato Marco Bacini.

Federica Panicucci riceve una romantica sorpresa in diretta a Mattino 5

Mentre Federica Panicucci era in onda, il suo fidanzato Marco Bacini ha organizzato per lei una dolcissima sorpresa. In occasione di San Valentino l’uomo ha voluto sorprenderla con un bellissimo gesto, con un regalo che i fan hanno potuto vedere in diretta.

Verso la fine del programma la Panicucci si è mostrata con un mazzo di rose rosse e la donna, visibilmente emozionata per il bellissimo momento, ha ringraziato Marco in diretta e augurato a tutti gli spettatori un buon San Valentino.

Qualcuno per caso ha ricevuto delle rose?!😃 Buon #SanValentino a tutti! Grazie per averci seguito anche oggi!#Mattino5 vi aspetta domani come sempre su #Canale5 pic.twitter.com/xIbHx8EV3F — Mattino5 (@mattino5) February 14, 2022

Federica Panicucci e Marco Bacini, la loro love story è criticata sui social

Federica Panicucci ha riscoperto l’amore ormai 6 anni fa, quando ha incontrato Marco Bacini grazie alla collega Melissa Satta – come dichiarato da entrambi durante la loro intervista a Verissimo.

Da quel momento i due hanno ottenuto tantissima attenzione mediatica, soprattutto perché da diverso tempo si parla di nozze – che però Federica e Marco ancora non hanno programmato.

Tutto questo interesse però ha anche generato moltissime critiche verso il compagno della conduttrice e diversi hater nel tempo si sono lasciati andare a commenti fuori luogo sul loro amore. La Panicucci però non si è mai scoraggiata e ha sempre risposto per le rime agli utenti che hanno provato a dire la loro sul fidanzato.