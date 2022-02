Riccardo Nicoletti, chi è il compagno di Francesca Ferragni presto papà: carriera e vita privata

Chi è

Riccardo Nicoletti è il compagno di Francesca Ferragni e padre del bimbo in arrivo. La passione per la musica e il legame d’amore che lo lega alla più grande delle sorelle Ferragn, le notizie su di lui non sono molte, forse perché tiene particolarmente alla sua personale sfera privata.

Alcune delle informazioni riguardano principalmente la sfera professionale e la sua carriera di musicista, che svolge con impegno e tanto sacrificio. Ecco la storia, lavorativa e privata, di Riccardo Nicolett.

Riccardo Nicoletti: esordi e carriera all’interno del panorama musicale

Riccardo Nicoletti nasce a Cremona il 17 settembre 1981 e, attualmente, ha 41 anni.

L’amore per la musica e tutto ciò che la circonda, lo porta a diventare chitarrista di ben due band: i Rosco Dunn e gli Under Static Movement. Dopo aver conseguito il diploma presso l’Istituto Ala Ponzone Cimino di Cremona come tecnico di sistemi energetici e, successivamente, riveste ancora oggi la carica di Responsabile organizzativo per la società LSP Electronics. Un uomo dai mille interessi e talenti.

L’amore con Francesca Ferragni: la coppia presto avrà un bambino

Il primo incontro avvenuto tra Nicola e Francesca avviene nel 2009 a Cremona e, quasi subito, hanno preso la decisione di andare a vivere insieme, trasferendosi a Milano.

La città dove sono nati come coppia, Cremona, rimarrà sempre nei loro cuori e tornano spesso, svincolandosi dagli impegni lavorativi.

L’amore tra i due si allarga quando, l’anno scorso, annunciano sui loro profili social, l’arrivo del primo figlio, generando la sorpresa dei follower e soprattutto della famiglia Ferragni. Chiara Ferragni, la sorella nota influencer di Francesca, era positiva al Covid al momento della notizia e ha commentato così la situazione che stava attraversando: “In questo periodo di me**a, una notizia stupenda”.

Il sesso del nascituro potrebbe essere stato rivelato da una foto postata sui social che recita: “Ma il cielo è sempre più blu… e anche tu”, scatenando messaggi d’affetto e vicinanza dei follower e della famiglia stessa.

Curiosità su Riccardo Nicoletti: aneddoti sulla vita privata e social del compagno di Francesca Ferragni

la passione per l’arte si riflette anche sul numero di tatuaggi che possiede: i più significativi sono un cuore umano e un cavallo

una delle sue altre passioni, oltre la musica, riguarda i viaggi, la lettura e anche lo sport: sembra che si diletti anche sulle onde, praticando surf