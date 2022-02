Soleil Sorge ha detto delle bugie? Le indiscrezioni sul curriculum della concorrente del Grande Fratello Vip6

Grande Fratello

Soleil Sorge è una protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip6. L’influencer italo-americana è al centro della storia che ha appassionato di più il pubblico del programma televisivo, si tratta del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. L’attore è pronto a fare il suo ingresso, di nuovo, nella Casa più spiata d’Italia, mentre Delia Duran ha già conquistato un posto nella puntata finale del programma televisivo.

Il Grande Fratello Vip6, però, non è il primo reality show a cui partecipa Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, è stata già protagonista dell’Isola dei Famosi.

Sarah Altobello, che ha conosciuto Soleil Sorge in Honduras, ha accusato l’influencer di aver mentito, in una recente intervista per il magazine Di Più, come riportato da Gossip e Tv.

Sarah Altobello svela che Soleil Sorge avrebbe mentito

Soleil Sorge avrebbe raccontato a Sarah Altobello di aver studiato alla prestigiosa Lee Strasberg, famosa scuola di recitazione americana. Ma l’ex naufragata avrebbe scoperto che questo dettaglio del curriculum di Soleil Sorge sarebbe falso: “Ho mandato una mail alla segretaria di quella scuola e ho anche fatto il nome di Soleil, riferendo che avrei voluto prendere parte ai suoi stessi corsi.

Mi hanno detto che nessuna Soleil Sorge ha frequentato quella accademia“.

Secondo Sarah Altobello, Soleil Sorge sarebbe, quindi, falsa: “Le bugie hanno le gambe corte”.

Sarah Altobello e Soleil Sorge: la freddezza dopo l’Isola dei Famosi

Sarah Altobello è convinta che Soleil Sorge abbia mentito sul suo curriculum.

Ma la ragazza ha anche accusato la concorrente del Grande Fratello Vip6 di non essersi più fatta viva dopo la fine dell’Isola dei Famosi: “Soleil si è dimenticata di me, mi ha cancellato dalla sua vita senza un motivo. Senza un perché. Senza che ci fosse modo, da parte sua, di spiegarmi cosa l’abbia spinta a mettermi in disparte.

Le volevo bene, perderla mi ha fatto soffrire”.

Sarah Altobello ha voluto dare un consiglio all’ex amica: “Dato che tra le mura del Grande Fratello Vip hai detto un sacco di bugie non è forse il caso di smetterla e diventare grande?”.