Uomini e Donne anticipazioni 14 febbraio: si sfiora la rissa tra due Cavalieri, c’entra un presunto sponsor

Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne i toni si sono fatti sempre più accesi. In particolare, il tronista Matteo Ranieri ha navigato in acque piuttosto turbolente. Infatti, sia Federica Aversano, che Denise Mingiano, le due corteggiatrici del ragazzo, hanno lasciato lo studio del dating show. Matteo Ranieri si è trovato, così, senza corteggiatrici.

Anche Tina Cipollari e Gemma Galgani, come sempre, sono state protagoniste di alcuni accesi scambi d’opinione. La Dama torinese ha cominciato una nuova conoscenza, ma l’opinionista non crede molto al suo interesse.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 14 febbraio, ci sarà un duro scontro tra Armando Incarnato e Biagio Di Maro, come riportato da Il Vicolo delle News.

Uomini e Donne anticipazioni 14 febbraio: quasi rissa tra Armando Incarnato e Biagio Di Maro

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 14 febbraio, andrà in onda uno scontro molto acceso. Protagonisti della lite due famosi Cavalieri partenopei, Armando Incarnato e Biagio Di Maro.

Sembra che la lite nascerà da un momento apparentemente di poca importanza. Infatti, Biagio Di Maro chiederà che venga diffusa una determinata canzone per un ballo.

Si tratta di un’eventualità comune nel dating show.

Ma Armando Incarnato accuserà il collega di aver fatto mettere quella specifica canzone per sponsorizzarla. Il Cavaliere svelerà che una proposta di sponsorizzazione simile era arrivata anche a lui sullo stesso brano. I due arriveranno quasi alle mani.

Uomini e Donne anticipazioni 14 febbraio: Luca Salatino ancora in esterna con Soraia?

Luca Salatino è tronista da poco tempo, ma l’ex corteggiatore ha già dovuto affrontare delle ripetute segnalazioni sul conto di Eleonora. Proprio per questi avvertimenti, Luca Salatino ha deciso di eliminare la corteggiatrice.

Lo chef ha deciso di portare in esterna, in seguito, Soraia. Per la corteggiatrice, il tronista ha provato una forte attrazione fisica.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 14 febbraio, Luca Salatino tornerà a essere protagonista. Il ragazzo sarà uscito in esterna di nuovo con Soraia?