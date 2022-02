Vittorio Sgarbi attacca Michele Bravi: “Tutto femmina”. L’elegante risposta del cantante

Gossip

Un botta e risposta destinato a lasciare il segno, quello tra Michele Bravi e Vittorio Sgarbi, il cantante si è trovato a fronteggiare un duro attacco da parte del critico che, ospite di Serena Autieri a Dedicato, ha affermato di non aver apprezzato la cover di Battisti presentata dall’artista sul palco dell’Ariston. Michele Bravi non ha mancato però di rispondere a Sgarbi e lo ha fatto sempre con la solita eleganza che lo contraddistingue.

Vittorio Sgarbi attacca Michele Bravi e la sua performance a Sanremo

“C’è quell’altro che cantava la canzone di Battisti, si chiama Bravi, tutto femmina, e cantava rivolgendosi a una donna come se fosse un maschio.

(…) A parte il vestito, Battisti la dedica ad un donna mentre lui era un uomo che la declinava al maschile. (…)”.

Sgarbi: "Poi c’era quell’altro, che cantava la canzone di Battisti, che si chiama Bravi, tutto femmina". Lei ride. #dedicato pic.twitter.com/cmYkaWvacJ — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 13, 2022

Nel commentare le varie esibizioni che si sono susseguite sul palco dell’Ariston, Sgarbi ha parlato anche di Mahmood e Blanco, “Non capisco perché due che vanno a cantare si devono baciare, poi fanno finta, devono stringersi toccarsi“. Gli ospiti in studio hanno provato ad alleggerire le “critiche” di Sgarbi, parlando di nuovi stili e provocazioni, ricordando ad esempio quella di Loredana Bertè con il pancione.

La risposta elegante di Michele Bravi a Sgarbi

Poche ore dopo è arrivata la risposta di Michele Bravi, affidata a Twitter, il cantante si è lasciato andare ad uno sfogo affatto aggressivo, anzi elegante.

L’artista non ha nemmeno fatto un riferimento esplicito al critico e ha riscontrato un grande apprezzamento tra i fan.

“Non amo dare spazio o voce a persone che ignorano la bellezza della libertà di espressione individuale, né tantomeno demonizzare una risata imbarazzata dovuta all’imprevisto di una diretta. Non farò nomi e vi invito a non andare a scavare” ha scritto, aggiungendo: “Colgo però lo spunto, visto che da ieri mi state mandando un video di una trasmissione dove accusa la mia eccessiva femminilità, per dire che sono orgoglioso di dare voce a un approccio non giudicante dell’individualità”.

“Non smetterò mai di dire con la mia musica ‘siate completamente voi stessi’. Questa non è una lotta che riguarda la comunità Lgbtqi+ ma ha a che fare con la possibilità di tutti di raccontare al mondo i propri colori. È un segno di civiltà rispettare e accettare opinioni diverse dalla propria, ma è un peccato lasciare che giudizi medievali limitino la vostra creatività. Siate creativi sempre”.