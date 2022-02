Lea – Un nuovo giorno, Anna Valle torna protagonista su Rai1 con due nuovi episodi: la trama

Serie TV - Fiction

Rai1 nella prima serata di martedì 15 febbraio 2022 continuerà a proporre la sua nuova fiction dal titolo di Lea – Un giorno nuovo. A ricoprire il ruolo della protagonista sarà ancora Anna Valle nei panni di Lea, una infermiera che del reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara tornata a lavoro per riprendere in mano la sua vita dopo un periodo negativo nel quale le difficoltà l’hanno fatta da padrone. Sulla rete ammiraglia della televisione pubblica i due nuovi episodi saranno proposti a partire dalle ore 21:30 circa ed avranno il titolo di Verità difficile e Vie di fuga. Scopri le anticipazioni della trama di quello che vedremo in televisione questa sera.

Lea – Un nuovo giorno: la nuova puntata in onda su Rai1

Martedì 15 febbraio 2022 su Rai1 continua la fiction che ha ben impressionato nel debutto della scorsa settimana, riuscendosi addirittura a piazzare in vetta agli ascolti nonostante la concorrenza proponesse una partita di calcio. Lea – Un nuovo giorno torna per coinvolgere il pubblico con due nuovi episodi in onda a partire dalle ore 21:20.

La nuova fiction mostrerà la prosecuzione delle vicende dei personaggi interpretati da Anna Valle, che veste i panni di Lea, da Giorgio Pasotti, suo ex marito e collega interpretato, e quello che ha il volto di Mehmet Günsür, che da il volto ad un artista padre ed affascinante.

Lea – Un nuovo giorno: la trama degli episodi di serata

Il primo appuntamento di serata con la fiction mostra l’episodio dal titolo di Verità difficili. Martina è pronta a festeggiare il suo compleanno ed aspetta la madre per la sua festa. Arturo invece viene incoraggiato da Lea a confessare alla figlia la verità, facendo rimanere molto male la bambina.

Parallelamente non arrivano buone notizie per Koljia, con i genitori che rinunciano alla sua adozione e costringono il bambino a tornare in orfanotrofio in Russia.

Il secondo episodio di serata s’intitola Vie di fuga. In questo episodio Anna affronta a muso duro Lea, riversando su di lei tutta la sua rabbia. Lea a sua volta si confronta con Marco per mettere a tacere le possibilità che possano tornare insieme. Intanto Martina è tornata in ospedale con suo padre Arturo per rimuovere il gesso dal braccio e Marco capisce l’influenza dell’uomo su Lea, cogliendo di come sia un serio ostacolo per i suoi piani.