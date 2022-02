Manila Nazzaro spalle al muro al Grande Fratello Vip: nella Casa ha tutti i vipponi contro

Grande Fratello

Se all’inizio del suo percorso Manila Nazzaro poteva contare su un buon numero di amici e confidenti nella casa del Grande Fratello Vip, oggi non si può certo dire lo stesso. Da una parte il suo atteggiamento delle ultime settimane non ha aiutato, dall’altra la finale si avvicina e ogni gieffino inizia a fare i conti con il percorso fin qui fatto. Una cosa però è certa, in questo momento non ha molti coinquilini dalla sua e il clima è diventato piuttosto pesante per l’ex Miss Italia.

Manila Nazzaro, sola contro tutti nella casa del Grande Fratello Vip

Nelle ultime settimane, forse anche a causa della finale che si avvicina inesorabilmente, non si respira più lo stesso clima nella casa del Grande Fratello Vip e a farne le spese è anche Manila Nazzaro, ultimamente presa di mira da più coinquilini.

Oltre le critiche ricevute da Barù, che l’ha accusata di essere razzista per la sua imitazione di una massaggiatrice cinese, e il duro confronto con Kabir Bedi – che invece è rimasto deluso dalle nomination della scorsa settimana – oggi la donna ha attirato nuove critiche.

La situazione è rapidamente peggiorata durante la diretta di ieri sera, momento in cui Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza sul gioco che Manila sta facendo a scapito di quella che, fino a poco tempo fa, era considerata sua amica.

Il conduttore ha infatti accusato l’ex Miss Italia di aver proposto alle coinquiline, Jessica e Miriana, di votare Katia Ricciarelli affinché uscisse con il televoto e non per sua scelta – come la soprano vorrebbe in queste ore. La Nazzaro ha provato a giustificarsi affermando che il soggetto della discussione non fosse la sua amica, ma Signorini l’ha subito rimessa al suo posto affermando con decisione: “Allora, ma chi prendiamo in giro? Io sto dicendo questo poi non me ne frega niente.

Voi siete liberissime di votare chi volete, ma non prendeteci per i fondelli“.

Durante la diretta dunque la soprano e l’ex Miss Italia sono arrivate allo scontro e in più occasioni quest’ultima è stata accusata dall’amica di aver chiacchierato spesso e volentieri, confabulando alle spalle degli altri concorrenti. “Tu hai cambiato quattro volete bandiera” ha infatti replicato la Ricciarelli, riferendosi alla Nazzaro e accusandola di fare la ragazzina. Non a caso, dopo la diretta, le due donne si sono duramente scontrate e il clima si è teso ancora di più. Manila è rimasta ferma nelle sue convinzioni, rispondendo per le rime a Katia Ricciarelli e dicendole di aver sempre agito con affetto nei confronti della soprano.

Quest’ultima si è mostrata altrettanto rigida, lanciando una frecciatina all’ex amica e sottolineando di nuovo che la donna avrebbe sempre criticato gli altri concorrenti.

Grande Fratello Vip, Manila è sempre più nei guai con i coinquilini

Il recente atteggiamento di Manla Nazzaro non è certo passato inosservato, dunque, meno che mai ad un buon osservatore come Kabir Bedi, che proprio poco prima della diretta aveva commentato il gioco dell’ex Miss Italia con Davide Silvestri.

A suo avviso infatti la donna farebbe di tutto pur di vincere e ha consigliato il gieffino di non fidarsi della sua amicizia.

"Lei dice cose dolci, ma fa cose cattive.

Il suo carattere cambia come il vento.

Lei é più furba di tutti, ha coltivato tutte le persone, per opportunità, per non essere nominata.

“Lei è la più furba di tutti” ha confidato l’attore, affermando anche che tutte le amicizie coltivate nella casa le sono servite per raggiungere il suo scopo e non perché mossa da veri e propri sentimenti. “È molto competitiva” ha successivamente dichiarato l’uomo, che dunque non crede più all’atteggiamento amichevole della gieffina.