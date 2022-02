Kabir Bedi deluso da Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip: “Hai fatto cose cattive”. Tensione nella Casa

Grande Fratello

Le nomination dell’ultima puntata hanno lasciato qualche strascico negativo nella Casa del Grande Fratello Vip. In particolare, Kabir Bedi pare non aver del tutto apprezzato il voto che Manila Nazzaro ha rivolto contro di lui, quando in lei pensava di aver trovato una fedele amica e compagna di gioco. L’attore mostra tutto il suo risentimento verso la coinquilina e non le risparmia critiche.

Kabir Bedi contro Manila Nazzaro dopo la nomination ricevuta

Al Grande Fratello Vip il gioco entra decisamente nel vivo e ogni episodio rischia ora di innescare polemiche, litigi e incomprensioni fra i coinquilini della Casa.

A più di un mese dalla finalissima del 14 marzo, anche da una nomination possono infatti scaturire battibecchi tra i Vipponi. In particolare, dopo l’ultima puntata andata in onda lunedì sera, è Kabir Bedi ad aver mostrato risentimento e delusione per la nomination arrivata da una coinquilina: Manila Nazzaro.

Il rapporto tra l’attore e l’ex Miss Italia all’interno della Casa si è sempre mostrato solido e i due sembravano aver creato una bella amicizia. Tuttavia, messa forse in difficoltà dalle persone non immuni e che potevano quindi essere nominate, la Nazzaro ha deciso di esprimere il suo voto contro “Sandokan”.

Il quale, la mattina dopo la puntata, parlando con lei, non le ha risparmiato una sonora critica: “È una sorpresa per me, tu hai detto cose dolci ma hai fatto cose cattive“. Manila cerca di difendersi spiegando la sua posizione: “Non ho fatto cose cattive, è un gioco Kabir, non prenderla come cattiva. La nomination non è mai contro di te“. Tuttavia l’attore sembra avere un’idea diversa: “Ah no? Non penso“.

Manila Nazzaro: il difficile momento della concorrente nella Casa

Un piccolo battibecco che, tuttavia, dimostra quanta tensione aleggia ancora nella Casa di Cinecittà a pochi passi dalla finale.

Soprattutto da parte dei concorrenti che hanno iniziato a settembre si respirano malumori e litigi sempre più frequenti, anche con i nuovi arrivati come lo stesso Kabir Bedi.

Per Manila Nazzaro in particolare non è un periodo semplice, complice anche la rottura del rapporto di amicizia con Soleil Sorge e i recenti dissapori con Katia Ricciarelli. E intanto, fuori dalla Casa, è esploso il mistero sulla presunta crisi d’amore aperta dal compagno Lorenzo Amoruso con un post sibillino sui social. L’ex Miss ne verrà a conoscenza nella prossima puntata?