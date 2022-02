Soleil Sorge e Manila Nazzaro, scontro aperto al GF Vip6: “Ti fa comodo continuare a sparlarmi”: i video

Grande Fratello

Il rapporto tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro si è raffreddato da quando è arrivata in Casa Delia Duran. Le due hanno avuto uno scontro in diretta televisiva il 31 gennaio.

Soleil Sorge e Manila Nazzaro, dopo quattro mesi di stretta amicizia, sembrano essersi definitivamente allontanate. Le due concorrenti, infatti, sono state protagoniste di alcune liti, dopo l’arrivo in Casa di Delia Duran. L’influencer italo-americana, in particolare, si è sentita delusa dall’atteggiamento dell’ex Miss Italia, che, a suo dire, si è avvicinata alla moglie di Alex Belli, allontanandosi da lei.

Anche nella puntata serale del Grande Fratello Vip6 del 31 gennaio, Soleil Sorge e Manila Nazzaro hanno avuto un forte scontro. Le due concorrenti non se le sono mandate a dire.

Soleil Sorge e Manila Nazzaro: le motivazioni del litigio al GF Vip6

La puntata serale del 31 gennaio del Grande Fratello Vip6 non è stata facile per Soleil Sorge.

La concorrente ha perso al televoto contro la nemica Delia Duran. Ma, durante quest’episodio del reality show si è parlato anche della sua amicizia con Manila Nazzaro: “Sole e Manila avete scelto in questi ultimi giorni la strada d’ignorarvi“.

Soleil Sorge ha esposto chiaramente le ragioni, che l’hanno allontanata da Manila Nazzaro: “Cinque mesi che costantemente subisco attacchi e non ne posso più… Tu Manila… Mi ha deluso… Non mi sei stata vicina in un momento che ero giù… Appena hai potuto hai raggirato tutto il tuo parere sulla mia persona, rivalutando quattro mesi, giudicandomi, dicendo delle cose che pensi e senti dire da altri… Vi raggirate delle cose quando vi fa comodo“.

L’ex Miss Italia si è difesa dalle accuse, affermando di volere ancora bene all’amica: “Tu ti senti vittima… Lei mi ha accusato di strategia… Il mio bene per Sole non è cambiato… Smettila lo sai che non l’ho mai fatto… Ho accolto Delia… Mi sembrava normale, civile e anche carino… Sono andata subito da Soleil… Ha detto ‘Io non voglio parlare’“. Soleil Sorge, però, è convinta che Manila Nazzaro abbia deciso per strategia di cambiare schieramento: “Non è così perché c’è mezza casa che mi odia, quindi tu hai subito spalleggiato le persone… Non è vero… Tu non sei voluta venire perché non ti fa comodo… Ti fa comodo continuare a sparlarmi dietro cercando d’istigare qualche tipo di odio“.

Soleil Sorge e Manila Nazzaro: lo scontro continua in pubblicità

Soleil Sorge ha avuto un forte confronto con Manila Nazzaro durante la diretta serale del Grande Fratello Vip6. La concorrente ha attaccato, comunque, anche gli altri concorrenti: “Mi sento proprio l’ultima ruota del carro qui, costantemente viene giudicato un qualcosa o vengo additata… Devono darmi addosso, ogni cosa viene puntualmente strumentalizzata per darmi un giudizio… O sono la carnefice o sono la vittima“.

Anche durante la pubblicità, l’influencer ha continuato i suoi attacchi contro Manila Nazzaro: “Una persona che ti vuole bene non volta la faccia così, dicendo le cose che ha detto in tutti questi giorni… Hai detto delle cose allucinanti su di me“.