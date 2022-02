Pamela Anderson ieri e oggi: com’è cambiata l’ex bagnina di Baywatch dopo la chirurgia, le foto

TV e Spettacolo

Quando si pensa al mondo della televisione e alle serie tv in onda negli anni ’90 non si può non pensare a Baywatch e all’iconica Pamela Anderson. Per anni la star è stata infatti una vera e propria sex symbol di quegli anni grazie alle sue forme piuttosto prosperose. La donna non ha mai fatto mistero di essere ricorsa alla chirurgia estetica, ma forse negli anni, essendo passato ormai molto tempo dai primi ritocchi, il ricordo di com’era all’inizio della propria carriera inizia a sbadire.

Pamela Anderson, le foto di ieri e di oggi a confronto della sex symbol

Correva l’anno 1992 quando una giovanissima Pamela Anderson entrava a far parte del cast di Baywatch, la serie tv ambientata a Los Angeles con protagonisti un gruppo di bagnini.

La star con quella celebre apparizione si faceva largo non solo nel mondo del piccolo schermo, ma anche nell’immaginario collettivo come sex symbol di quegli anni.

Di tempo ne è passato davvero tanto e la donna nel frattempo si è sottoposta a qualche intervento di chirurgia estetica, che non ha mai tenuto nascosto e negli anni il suo look è cambiato notevolmente. Ma com’era l’attrice agli esordi? A ricordarcelo è il canale Youtube Baywatch Highlight, dedicato alla serie che l’ha resa indimenticabile.

L’attrice, che anche oggi appare comunque in gran forma, si è però pentita di essere ricorsa alla chirurgia estetica, come rivelato tra le righe durante un’intervista a W Magazine. Quando infatti le è stato chiesto se si fosse pentita di aver fatto qualcosa in nome dell’estetica, lei ha ha alzato gli occhi al cielo, mentre la sua truccatrice (e amica di vecchia data) Alexis Vogel – presente con lei durante la chiacchierata – ha subito risposto al suo posto: “Diciamo solo che a un certo punto, ci rendiamo tutti conto che meno è di più“. Ecco dunque come appare oggi la star, che di recente ha rilasciato alcune videointerviste per diversi canali social.

Pamela Anderson, chi è l’avvenente star di Baywatch

Classe 1967, Pamela Anderson è oggi un’attrice piuttosto nota, soprattutto al pubblico del piccolo schermo per la sua apparizione in ben 5 stagioni di Baywatch, serie in cui interpreta l’avvenente bagnina C.J. Parker. La sua carriera però inizia quasi per puro caso nel 1989, quando durante una partita di Football è stata inquadrata sui maxischermi dello stadio con indosso una maglietta con il logo della birra Labatt. Subito nello stadio è partito un boato di autentico apprezzamento e la stessa casa di produzione della birra ha pensato di offrirle un ingaggio come testimonial (come raccontato da Rivista Studio).

Successivamente arrivano numerose altre riviste, come Playboy e nei primi anni ’90 si sottopone al primo intervento di mastoplastica additiva. Una volta trasferitasi a Los Angeles, intraprende la carriera da attrice, esordendo sul piccolo schermo nella serie Quell’uragano di papà e da lì è entrata nell’immaginario collettivo del pubblico grazie al già citato show Baywatch.

La vita di Pamela Anderson però non è stata tutte rose e fiori e nel 2014 ha dichiarato di essere stata più volte vittima di abusi sessuali.

Come riportato in un servizio andato in onda su NBC News, la star ha affermato di essere stata molestata da una sua babysitter quando era ancora molto piccola (dai 6 ai 10 anni) e successivamente di essere stata stuprata sia a 12 anni (da un ragazzo che allora aveva 25) che dal suo ex fidanzato – con il suo suo gruppo di amici – soltanto due anni dopo. Più di recente, per l’esattezza nel 2019, ha anche sconvolto i propri fan con un post su Instagram in cui commentava la rottura con l’ormai ex compagno Adil Raimi, che ha definito “un mostro”.

Oggi la modella e attrice è tornata a far parlare di sé, anche se indirettamente, per la controversa serie tv targata Disney+ dal titolo Pam & Tommy, in cui si affronta il famoso scandalo scoppiato negli anni ’90 in seguito alla diffusione di un sex tape che la vedeva insieme al batterista dei Motley Crue Tommy Lee. Il video, stando a quando raccontato nello show, sarebbe dovuto rimanere privato ma la coppia è stata tradita da una persona che ritenevano amica.