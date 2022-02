Serale Amici 2022, sull’onda del successo del FantaSanremo arriva il FantaAmici: come funziona e quando inizia

TV e Spettacolo

Da qualche anno ha spopolato in rete un gioco molto particolare legato al Festival di Sanremo, il FantaSanremo e, soprattutto quest’anno, si è reso protagonista grazie agli artisti in gara che hanno deciso di favorire gli utenti che hanno partecipato con alcuni gesti e tormentoni previsti dal game. Sull’onda del successo, sul web in queste ore è stato organizzato un altro torneo, il FantaAmici, che sarà invece collegato all’appuntamento serale del talent show di Maria De Filippi Amici.

Arriva sul web il FantaAmici, gioco che ha le stesse dinamiche dell’ormai famoso FantaSanremo

Il Festival di Sanremo è ormai finito da più di una settimana e gli utenti del web hanno cercato un altro modo per trascorrere il tempo grazie al nuovo gioco FantaAmici, il cui meccanismo dovrebbe essere molto simile a quello dell’ormai celebre FantaSanremo.

Il condizionale in questo caso è d’obbligo, dal momento che – come riportato dal portale Today – il gioco avrà inizio il 20 febbraio 2022 e solo allora sarà svelato il regolamento completo. In ogni caso si può supporre che le regole siano più o meno le stesse e ogni partecipante costruirà la propria squadra in base agli alunni che i professori hanno portato al serale del talent.

Ogni rosa però sarà composta da 5 ragazzi e un professore, e il punteggio finale sarà influenzato dall’atteggiamento (tra gesti e dichiarazioni) che questi avranno nel corso delle serate previste dal talent. Sarà inoltre fornita agli utenti, che così si sentiranno più coinvolti rispetto al programma, un’app con cui organizzare la squadra e confrontare i punteggi.

FantaFestival, il gioco virale legato alla kermesse musicale di Sanremo

Come anticipato, il FantaAmici è stato pensato sulla base del successo riscosso dal FantaFestival, gioco online collegato alla kermesse musicale di Sanremo.

Anche in quel caso ogni utente sceglie la propri squadra e, in base a parametri più o meno specifici (come l’abbigliamento dei big o le dichiarazioni e gesti fatti sul palco) si accumulano punti.

Il gioco è iniziato diversi anni fa grazie ad alcuni ragazzi delle Marche (esattamente nel 2019), ma quest’anno è stato al centro dell’attenzione dei fan del Festival perché anche gli artisti in gara si sono prestati al gioco assecondando alcuni dettagli del regolamento.

Particolarmente entusiasti dell’iniziativa, quest’anno, sono stati Gianni Morandi e Michele Bravi, che hanno aiutato gli utenti online ad alzare i propri punteggi grazie a diversi bonus previsti proprio dalle regole.

Al contrario, Amadeus si è detto quasi sorpreso e ha dichiarato che sulle prime non aveva capito bene di cosa si trattasse, pur ritenendo l’iniziativa divertente e dicendosi pronto anche ad assecondare i big in gara.