Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò festeggiano un anno di amore e spunta l’anello di fidanzamento: la foto

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno da poco festeggiato il primo anniversario del loro amore, sbocciato un anno fa nella Casa del Grande Fratello Vip. I due ex concorrenti del reality hanno vissuto un anno intenso all’insegna dell’amore e, tra i progetti futuri, non è così remota l’ipotesi del matrimonio. Come testimonia l’anello di fidanzamento regalato dal ragazzo all’attrice: la foto del brillocco.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: un anno di amore

Sono passati 12 mesi da quando si sono scambiati il loro primo, tenero bacio nella Casa del Grande Fratello Vip. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, protagonisti della scorsa edizione del reality, hanno vissuto un intenso anno all’insegna dell’amore, tra cambiamenti e progetti futuri.

Nella giornata di ieri, il 15 febbraio, la coppia ha infatti festeggiato il primo anniversario del loro amore sbocciato proprio tra le mura di Cinecittà.

“E chi se lo sarebbe aspettato che a distanza di un anno da quel primo bacio, in un contesto del tutto insolito, ci saremmo ritrovati qui. 1 anno di emozioni travolgenti, risate, bisticci, e grandi cambiamenti. Solo una cosa non è cambiata da quel 15 febbraio: NOI SEMPRE INSIEME“: queste le parole di Rosalinda Cannavò affidate a un tenero post condiviso su Instagram.

Tanti i cambiamenti che li hanno travolti, dalla convivenza all’allargamento della famiglia con l’arrivo a inizio anno di Chinu, un tenerissimo cucciolo di cane di color nero.

Andrea Zenga e l’anello di fidanzamento per Rosalinda Cannavò

Tuttavia le sorprese non sono finite qui, perché la coppia starebbe pensando a qualcosa di molto importante per il proprio futuro: l’ipotesi matrimonio.

In occasione dell’anniversario, infatti, Andrea Zenga ha regalato alla sua Rosalinda un anello di fidanzamento. Lo ha mostrato la coppia stessa durante la puntata di Casa Chi andata in onda ieri sera.

“Andrea ha regalato alla fidanzata una vera con sedici brillanti come pegno d’amore durante una romantica vacanza a Firenze. A quando le nozze?” si legge sul profilo Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini. E, oltre alla didascalia, uno scatto della coppia con l’anello ben in vista sfoggiato dalla Cannavò. Il futuro per i due ex gieffini si prospetta decisamente roseo.

