LDA in lacrime ad Amici dopo le accuse di essere raccomandato: “Pensano che essere figlio di è facile”

La situazione ad Amici si fa sempre più pesante, soprattutto per LDA, che in queste ore è stato attaccato perché figlio di Gigi D’Alessio. In molti infatti ritengono che il ragazzo si trovi nella scuola solo perché raccomandato e alla fine il cantante ha sbottato scoppiando in lacrime davanti a Rudy Zerbi. Il giovane cantante, visibilmente provato per la situazione, ha affermato di non farcela più e che per lui diventa sempre più difficile esibirsi.

LDA si confida con Rudy Zerbi e scoppia in lacrime

Sembra proprio che il percorso artistico di LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, non stia procedendo come il ragazzo sperava e in queste ore si è confidato con l’insegnante Rudy Zerbi scoppiando anche in lacrime davanti a quest’ultimo.

Il ragazzo ha infatti ammesso di non farcela più e che, nonostante tutti pensino che essere figlio di Gigi D’Alessio sia facile ma che comporta parecchie difficoltà.

“Sentirsi dire che è sempre per qualcun altro e non per me, dopo 18 anni diventa pesante. Quando pensano che essere ‘figlio di’ è facile per tante cose non sanno che in realtà ti rende la vita difficilissima – spiega al suo professore – Soprattutto quando hai un padre che è una persona popolare, che fa il cantante o l’attore” rivela il ragazzo, che poi si lascia andare ad una piccola analisi della sua situazione.

“Se mio padre avesse fatto il medico nessuno avrebbe detto niente, anzi avrebbero detto ‘che bello che segui le orme di tuo padre’ – continua LDA – Perché con questo lavoro non succede lo stesso? Perché non vengo capito? Dopo 18 anni… Anche a scuola se mi succedeva qualcosa di bello, qualcuno pensava al marcio dietro. Ho fatto sempre tutto io, sempre tutto io. Il fatto che non riesco a farlo vedere mi distrugge, non ce la faccio“.

LDA ha un momento di crisi e si confronta con il prof Rudy Zerbi #Amici21 pic.twitter.com/D0Xx3vwvGQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 15, 2022

LDA, lo sfogo del cantante potrebbe avere anche altre motivazioni

Luca sembra più provato del solito ultimamente e, come anticipato, in queste ore si è lasciato andare ad un lungo sfogo con il professore Rudy Zerbi per l’opinione che alcune persone hanno nei suoi confronti – e che sembra arrivare dopo anni in cui il ragazzo è stato visto solo come “figlio di” anche in altri contesti.

Il cantante però potrebbe essere particolarmente fragile anche per le ultime novità arrivate in queste ore dal talent show. Con grande sorpresa da parte dei suoi fan, infatti, Luca non è stato ammesso alla serale di Amici e sui social si sono scatenate già diverse polemiche per la situazione.

L’artista ha infatti ottenuto un ottimo riscontro su Spotify – come spiegato da Il sussidiario – e in molti non hanno capito perché il ragazzo non sia riuscito a raggiungere l’ambito obiettivo all’interno del talent show. Una situazione pesante, insomma, che da un quadro più completo del suo sfogo con l’insegnante.