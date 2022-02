Michela Giraud a Michelle Impossible, chi è: esordi, carriera e vita privata dell’attrice comica romana

Gossip

In queste ore Michela Giraud si prepara ad affiancare Michelle Hunziker e Katia Follesa nel nuovo format di Canale5, Michelle Impossible. Una scelta piuttosto astuta, dal momento che la comica romana ha un notevole seguito grazie alla sua carriera come stand-up comedian, non ché come conduttrice. Il suo curriculum è infatti piuttosto ricco e vanta anche degli studi piuttosto importanti.

Michela Giraud, vita privata e gli inizi della comica romana

Nata a Roma nel 1987, Michela ha alle spalle un cognome piuttosto importante. È infatti la bisnipote di Alfredo Giraud (vicepresidente del Savoia) a cui è intitolato lo stadio di Torre Annunziata.

La donna è inoltre nipote dei noti calciatori Raffaele, Giovanni e Michele. Una discendenza, dunque, nello sport che sembra però non averla condizionata affatto. Da giovane infatti inizia a studiare danza classica, ma è molto più attratta dagli studi classici; dopo il diploma al liceo classico – dove conosce il futuro collega Edoardo Ferrario – si laurea a La sapienza di Roma in studi storico-artistici.

Michela Giraud nel frattempo muove i primi passi anche nel mondo della recitazione; nel 2011 infatti inizia a studiare recitazione, prima presso il Teatro Azione e poi all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico.

Poco dopo esordisce dunque sul piccolo schermo, diventando pian piano una delle comiche e conduttrici più apprezzate del piccolo schermo.

Per quanto riguarda la vita privata, è noto – dal momento che la ragazza è molto attiva sui social – la sua relazione con Riccardo Cotumaccio. Quest’ultimo è lontano dal mondo televisivo, in quanto lavora piuttosto nel mondo dell’informazione e delle dirette radiofoniche.

Michela Giraud: l’esordio a Colorado e la carriera

Con la sua pungente ironia Michela Giraud è oggi una delle comiche più apprezzate del panorama italiano e, come anticipato, ha un notevole seguito grazie alle sue precedenti esperienze televisive.

Ma com’è iniziata la carriera della conduttrice? Dopo il già menzionato diploma alla Silvio D’Amico, la donna esordisce a Colorado, programma comico in onda su Italia 1.

Ottiene un ottimo riscontro da parte del pubblico e inizia a comparire nel cast di Comedy Central News (format del canale comico Comedy Central). Successivamente la stessa emittente le affida il programma CCN – Il Salotto con Michela Giraud, dove ha collaborato anche con Valerio Lundini. Lo scorso anno ha anche preso parte a LOL – Chi ride è fuori (nello stesso anno in cui ha vinto Ciro Priello).

Nelle prossime settimane sarà invece impegnata, come anticipato, con Michelle Impossible, format di Canale5 che condurrà insieme a Michelle Hunziker e Katia Follesa.