Alex Belli scoppia in lacrime nella Casa del GF Vip, si rifugia tra le braccia di Soleil. Il video

Grande Fratello

Alex Belli in queste ore è alle prese con un crollo emotivo e ha cercato in confronto con Soleil Sorge. Alla fine si è lasciato andare tra le braccia della coinquilina.

Altro giro nuovi drammi nella casa del Grande Fratello Vip, soprattutto da quando Alex Belli è tornato nel reality show di Alfonso Signorini. Il suo arrivo ha infatti creato non poche tensioni tra i gieffini, e soprattutto (come si può immaginare) ha alzato il livello di nervosismo di Soleil Sorge e Delia Duran. Il gieffino però sembra non curarsi troppo delle situazioni che si creano a causa sua e, proprio a distanza di brevissimo tempo dopo il chiarimento con la compagna, è tornato tra le braccia dell’influencer italo-americana.

Alex Belli fa la sua mossa e cade di nuovo tra le braccia di Soleil Sorge

In queste ore Alex Belli sta portando avanti la soap opera più seguita d’Italia, continuando a barcamenarsi tra la propria compagna Delia Duran e la sua fiamma nel GF Vip Soleil Sorge.

Dal suo ritorno nel reality infatti le tensioni sono notevolmente aumentate, ma il gieffino sembra essere incurante delle conseguenze delle sue azioni. Da pochi giorni infatti la coppia sembrava pronta alla riappacificazione, ma oggi i fan hanno potuto assistere ad un nuovo capitolo di una storia sempre più contorta.

In queste ore Soleil Sorge è infatti sbottata, accusando l’attore di tenere il piede sul freno nei suoi confronti: “In alcune cose sei la stessa persona che eri qui dentro, in altre ti stai frenando tantissimo.

Io e te ci siamo incrociati due volte, abbiamo parlato tre. È fake il tipo di rapporto che stiamo vivendo qua dentro rispetto a quello che abbiamo avuto”.

Soleil ad Alex: "Se devo limitare il mio rapporto con te per Delia, allora non lo voglio".#GFVIP pic.twitter.com/IwhmNMk3yL — Roberto Mallò (@robymallo) February 16, 2022

La storia però, come si può immaginare, non finisce qui, perché anche Alex ha approfittato di un attimo di tranquillità nella casa per parlare con la sua fiamma, finendo di nuovo tra le sue braccia. Quando infatti Soleil gli ha fatto presente che si sente messa da parte e che è chiaro che Belli sia rientrato nel reality per recuperare il rapporto con Delia, l’attore ha replicato tra le lacrime: “In questo momento mi sento vuoto.

Nonostante noi siamo delle centrali elettriche nucleari. Tu non ti rendi conto, baby. Qui dentro voi siete protetti. Ma io fuori sono da solo – ha rivelato l’uomo – Alla fine, quando ero qua dentro ero con te. E qualsiasi cosa ti capitava sapevo che c’ero anche io con te. Invece fuori sono da solo. Ti ringrazio perché l’unica voce positiva che sentivo in questa casa eri te, Sole“.

Alex scoppia a piangere tra le braccia di Soleil#GFVIP pic.twitter.com/6DQ7hbCeVn — Roberto Mallò (@robymallo) February 17, 2022

Soltanto qualche giorno fa Soleil si era scagliata contro il gieffino, continuando a sottolineare che la sua era solo una finzione, ma oggi sembra essere tornata a credere a ciò che l’attore le dice negli attimi di intimità nella casa.

Durante la loro chiacchierata lo ha infatti abbracciato e rassicurato, affermando anche che per lui ci sarà sempre.

Chissà però come la prenderà Delia, che proprio in questi giorni si è scagliata contro il compagno per l’atteggiamento che ha verso la coinquilina.

Delia Duran è una furia, il gesto di Alex Belli riaccende la polemica

Come anticipato, sembra proprio che Alex Belli non si preoccupi delle conseguenze di ciò che fa ed è evidente anche nei piccoli gesti quotidiani che l’attore fa per la sua Soleil Sorge.

Proprio in queste ore si è infatti riaccesa la polemica tra lui e la compagna Delia, infuriata per il fatto che lui sia andato a svegliare la coinquilina e le abbia anche portato il caffè.

Delia: "Perché sei andata a risvegliarla (a Soleil)?"

Alex: "Perché c'era il caffè shakerato ed era una cosa carina da fare" E del pianto finto non glielo dici?

Delle tue manipolazioni ne parliamo?

Della tua falsità?

ALEX SEI UN PAGLIACCIO 🤡#gfvip #solearmy pic.twitter.com/RJLAk3F06V — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 17, 2022

L’attore ha cercato di giustificarsi affermando che alla Duran sono state riportate delle informazioni sbagliate e che lui sarebbe prima andato da lei e solo in seguito a preparare un caffè e che sarebbe entrato nella stanza dove dorme anche Soleil per salutare Davide e gli altri.

Un classico del manipolatore… Da la colpa agli altri per le sue azioni di merda…

Ma poi chi ti frega chi è stato a dirlo a Delia ( è stato lui ma vabbè) sei nella casa del gf Ciccio stasera faranno vedere la scena patetica di stamattina..altro che caffè#gfvip#jessvip https://t.co/PXKfm0RuW9 — Harley (@Harley20096743) February 17, 2022

Difficile dire come si metteranno le cose, ma senza dubbio questa polemica è destinata a durare fino alla fine del reality show, se non oltre – data la possibilità spesso offerta agli ex gieffini di parlare nei talk show di punta di Mediaset.