Alex Belli e Delia Duran si baciano e si chiudono nel bagno del GF Vip: i video della “riconciliazione”

Grande Fratello

Alex Belli e la moglie Delia Duran sembrano esserci già riconciliati: la ruggine e le reciproche accuse delle ultime settimane sembrano spazzate via da baci focosi e una ritirata in un angolo nascosto della casa del Grande Fratello Vip dove, secondo buona parte degli spettatori che commentano online, tra i due sarebbe successo ben altro.

Baci bollenti tra Alex Belli e Delia Duran: pace fatta al GF Vip?

Solo tre giorni fa, Delia Duran si diceva convinta che tra lei e il marito Alex Belli fosse ormai tutto finito: a più riprese la showgirl ha dichiarato di volerlo lasciare, poi il colpo di scena che probabilmente non si aspettava.

Per drenare ogni goccia dal triangolo che ha animato questa edizione, il GF Vip ha deciso di riportare Belli nella Casa per due settimane. Un modo per confrontarsi con la moglie e con Soleil Sorge, la “terza incomoda” della relazione. A quanto pare, però, per ora l’attore ha occhi solo per Delia Duran: dopo una prima riappacificazione, i due si sono ritrovati in intimità nella stiva della love boat dove alloggia Alex.

Qui, nelle scorse ore, sono scattati baci bollenti e che lasciano ben poco a desiderare. Alex ha provato a convincere la moglie dicendo cose come “Sei la cosa più importante della mia vita” e “Ti prometto che ti proteggerò sempre e non ti metterò mai più in questa situazione“.

Un momento intimo tra moglie e marito, scandito da suoni che lasciano ben poco all’immaginazione. L’atmosfera si scalda al punto che in un altro video, sempre nella stiva, li si vede sparire insieme.

Se volevate usare la luce di Soleil per girare un film hard nella casa potevate dirlo prima.

Che circo Alex e Delia. #Gfvip #solearmy pic.twitter.com/wtvdpmCvDJ — ☀️🌞 (@esercitodelsole) February 16, 2022

Alex Belli e Delia Duran si chiudono in bagno: il video

Sta diventando virale infatti sui vari social network il video di Alex Belli che tira a sé Delia Duran per chiudersi in bagno con lei. O quantomeno così pare: gli unici angoli della Casa non protetti dalle telecamere sono infatti i bagni e quello della stiva potrebbe non fare eccezione.

La porta si chiude alle loro spalle e seguono rumori ovattati: il sentiment popolare spinge a credere che tra i due ci potrebbe essere stato un rapporto intimo.

Soleil Sorge gela Alex Belli: “Il nostro rapporto è totalmente fake”

Poche ore prima, c’è stato un confronto in zona sauna tra Alex Belli e Soleil Sorge: nonostante l’entusiasmo dimostrato quando l’attore è rientrato nella Casa, ora le cose tra i due sembrano essersi raffreddate. Lei, infatti, lo ha attaccato: “Non sei presente e non sei coinvolto da me. Ti stai frenando tantissimo, non ti vedo coinvolto come lo eri prima“.

Quindi, ha proseguito: “Tu non sei coerente come lo eri. Il nostro rapporto ora è totalmente fake“. Domani è già tempo di una nuova puntata del Grande Fratello Vip, dove non stupirà nessuno se gran parte del palcoscenico se lo prenderanno di nuovo i tre attori protagonisti.