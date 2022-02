Coronavirus, ultime notizie 17 febbraio 2022: il destino dello stato di emergenza mentre si pensa alla quarta dose

Cronaca

I casi di contagio stanno scendendo così come la pressione sugli ospedali. La situazione sanitaria dovuta al Covid in Italia è in miglioramento. Occhi puntati sulla data del 31 marzo, quando scadrà lo stato d’emergenza per la pandemia: il Governo deve decidere se pensare a una proroga o no. Gli ultimi dati sulla pandemia in Italia sono stati diramati ieri e rivelano di 59.749 nuovi contagi da Coronavirus, si registrano inoltre 278 morti. Al momento sono 15.127 i ricoverati con sintomi e i 1.073 i pazienti in terapia intensiva.

Proroga dello Stato di emergenza: arriva l’ok della Camera alla fiducia – ore 8.21

La Camera ha deciso: c’è il via libera al voto di fiducia sul dl proroga dello stato di emergenza con 452 sì e 53 no.

Il decreto legge proroga al prossimo 31 marzo lo stato d’emergenza per la pandemia da Covid: il voto finale sul provvedimento è previsto per la tarda mattinata di oggi, giovedì 17 febbraio, riporta AdnKronos. L’immunologo e componente del Comitato tecnico scientifico, Sergio Abrignani ha detto: “Non credo dovremmo più vivere la situazione emergenziale che abbiamo vissuto in passato, almeno se rimane la variante Omicron. E non penso che possa arrivare a breve una variante più diffusiva di Omicron, è difficile ed è improbabile immaginarsela“, ha spiegato a Un Giorno da Pecora.

Sul Green pass e il suo destino dopo il 31 marzo la discussione è ancora aperta: “Sono scelte politiche“, ha sottolineato “io dico che quando avremo terminato la campagna vaccinale potremo togliere tutto“, ha concluso.

Campagna vaccinale: quarta dose di vaccino ai fragili? L’Aifa ci pensa – ore 7

La campagna vaccinale va avanti, ma intanto si pensa alla quarta dose. Il 25 febbraio ci sarà, infatti, una riunione straordinaria della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco: tema della riunione, stando a quanto riporta AdnKronos, il possibile via libera alla quarta dose di vaccino anti Covid per le persone fragili.