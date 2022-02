Doc – Nelle tue mani 2 con Luca Argentero: anticipazioni e trama del quinto appuntamento

Serie TV - Fiction

Su Rai1 va in onda il quinto appuntamento con l’apprezzatissima Doc – Nelle tue mani 2. La seconda stagione del medical drama con Luca Argentero sta svelando quanto successo durante la prima ondata della pandemia all’equipe del nostro dottore preferito, svelando segreti inaspettati che stanno tenendo sulle spine il folto pubblico televisivo. Le vicende del Doc Andrea Fanti procederanno dunque tra i segreti del passato ed i dubbi del presente anche nei due episodi di serata dal titolo di Streghe e Padri. Leggi la trama e le anticipazioni dei nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani 2 in onda oggi su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa di giovedì 17 febbraio.

Doc – Nelle tue mani 2: il quinto appuntamento va in onda giovedì 17 febbraio

L’attento pubblico di Doc – Nelle tue mani 2 non vede l’ora di scoprire come proseguiranno le vicende di Andrea Fanti e dei suoi colleghi dopo il finale bomba della scorsa puntata. Il medical drama torna su Rai1 nella prima serata di giovedì 17 febbraio 2022 per continuare a svelare i misteri ed i segreti che via via stanno cadendo e svelando cosa sia successo durante la prima ondata di Covid-19.

Nel doppio appuntamento di serata riprendono posto al Policlinico Ambrosiano, situato nella finzione a Milano, tutti i personaggi interpretati da Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Boubakar Malanchino, Beatrice Grannò e Marco Rossetti.

Doc – Nelle tue mani 2: le anticipazioni dei due episodi

Il primo episodio di serata dal titolo di Streghe ci mostrerà il gruppo di lavoro del Doc alle prese con le difficili cure per una madre carcerata in seguito all’accusa di aver tentato di uccidere la figlia. Sarà proprio il Fanti a battersi contro il pregiudizio che si crea intorno alla donna, con Andrea stesso che viene preso di mira dall’inchiesta.

A supportarlo in questa battaglia ci sarà Agnese ed i due finiranno ad essere molto vicini.

Nello stesso episodio vedremo poi Damiano alle prese con ciò che ha scoperto su Doc e sulla sua squadra e ora più che mai deve decidere da che parte stare.

Padri è il secondo episodio di serata nel quale i nostri medici sono costretti a prendersi cura di un paziente de quale mai avrebbero voluto occuparsi. Il nostro amato Doc vede allontanarsi sempre più la figlia Carolina, alle prese con i rimorsi del passato ed una relazione sentimentale complicata con il Valenti e l’attrazione per Riccardo.

Intato suo padre si chiederà quale sia la cosa più giusta da fare non solo con la figlia ma con chi lo circonda, tanto che si arriverà a chiedere se sia arrivato il momento di arrendersi alle troppe aspettative nei suoi riguardi.