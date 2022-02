Giovanna Civitillo insultata dagli haters: “Vorrebbero ferirmi”, i progetti per il futuro della showgirl

TV e Spettacolo

Giovanna Civitillo ha accompagnato il marito Amadeus durante tutta la sua ultima esperienza televisiva, alla conduzione del Festival di Sanremo. La showgirl è stata anche l’inviata speciale de La Vita in Diretta, durante tutta la kermesse canora.

Anche durante la diretta serale, la presenza in prima fila della moglie di Amadeus è stata sempre posta sotto osservazione. In particolare, il vestito giallo indossato dalla showgirl la prima sera della manifestazione musicale, ha fatto molto parlare. Giovanna Civitillo ha fatto alzare un gran polverone anche per le sue dichiarazioni a Domenica In, in cui ha spiegato come la relazione con Amadeus abbia, di fatto, interrotto la sua carriera televisiva.

In una recente intervista a Novella 2000, Giovanna Civitillo ha raccontato di ricevere molti insulti sui social network, come riportato da Fanpage.

Giovanna Civitillo e il rapporto con gli haters

Giovanna Civitillo è la moglie di Amadeus da oltre dieci anni. La showgirl, infatti, ha sposato il conduttore televisivo nel 2009. Un’unione per cui Giovanna Civitillo viene spesso presa di mira dagli haters: “Sono felice di essere la moglie di. Con buona pace degli haters che imbrattano i miei profili social di insulti quali “raccomandata”.

Vorrebbero ferirmi, mi faccio sempre un sacco di risate, è stato mio marito a rendermi impermeabile alla cattiveria“.

La showgirl ha svelato di non fare caso alle critiche ricevute, grazie anche all’esempio del marito: “Osservare il modo in cui si lascia alle spalle critiche, ostilità e giudizi superficiali, per me ha rappresentato una vera e propria scuola. Oggi sono una donna indistruttibile, la crudeltà mi si stratifica addosso“.

Sul suo rapporto con Amadeus ha aggiunto: “Non dietro, bensì accanto. Viaggio alla stessa latitudine del mio uomo, non lo seguo e non lo scavalco“.

Il futuro professionale di Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo ha messo da parte la sua carriera per dedicarsi alla sua famiglia.

Anche nel momento più difficile professionalmente del conduttore televisivo la showgirl ha saputo stare al suo fianco: “Per Amadeus non esiste un piano B, è nato per fare questo mestiere e non l’ho mai visto abbandonarsi allo sconforto. Anziché indebolirli, l’inoccupazione ha consolidato i nostri equilibri di coppia, abbiamo coltivato passioni, una carica di cui ancora oggi beneficiamo“.

Sulla sua carriera Giovanna Civitillo ha aggiunto: “I vecchi capitoli li ho archiviati a beneficio dei nuovi, più entusiasmanti, che includono la presenza di persone che prima non c’erano: mio marito e mio figlio.

Come a dire che il meglio deve ancora venire“

La showgirl ha raccontato in che programmi la vedremo presto in televisione: “Tra la Vita in Diretta, Detto Fatto e Affari tuoi formato famiglia mi si vedrà spesso“.