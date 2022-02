Il vestito giallo di Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus spiega la scelta dell’abito al Festival di Sanremo

Gossip

Giovanna Civitillo ha spiccato per eleganza e per la scelta degli abiti sfoggiati in tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo, la first lady della kermesse non ha sbagliato un colpo soprattutto con l’abito della prima serata, del quale ancora si parla.

Il vestito giallo di Giovanna Civitillo ha creato un bel chiacchiericcio al punto che è stata lei stessa a spiegarne la scelta e c’entra Amadeus.

Perché Giovanna ha indossato un vestito giallo

In una lunga intervista rilasciata a Repubblica, Giovanna Civitillo ha svelato il segreto del giallo e perché lo ha indossato.

La moglie di Amadeus ha voluto omaggiare ancora una volta il marito: “Ho voluto quel vestito giallo: era un messaggio per lui, amiamo le mimose e i girasoli, poi lui è daltonico… Fiorello ha fatto la battuta: Non vedo tua moglie, dov’è?

Dalla platea abbiamo dato un messaggio, il valore della famiglia”.

Giovanna e Amadeus: l’unione fa la forza

Giovanna Civitillo e Amadeus sono una coppia molto unita e molto legati al concetto di famiglia, come ha raccontato lei stessa: “Dalla platea abbiamo dato un messaggio, il valore della famiglia. Anche Blanco quando ha vinto è corso dai genitori. C’erano i genitori di Ama. I miei sono a Milano adesso, José adora i nonni”.

Parlando del rapporto di coppia, Giovanna a spiegato: “Siamo molto complici” ma la gelosia non manca, “Siamo gelosi entrambi, ma la mia è una gelosia razionale, non sono il tipo da scenate.

Se qualcosa mi infastidisce lo faccio notare (…)Ama non è social, non ha Twitter, non ha Facebook e neanche io, per evitare gli haters Quando è nato il fenomeno Instagram mi chiedevano ‘mi fai un tag?’, così è nato Giovanna Civitillo e Amadeus”. La coppia vive a Milano e Amadeus fa avanti e indietro per registrare le puntate a Roma; la coppia tornerà in onda il prossimo 19 febbraio per condurre Affari tuoi- Formato famiglia.