Luce dei tuoi occhi avrà una seconda stagione: le parole della protagonista Anna Valle

Anna Valle scioglie tuti i dubbi e dichiara che Luce dei tuoi occhi 2 si farà. Scopri le dichiarazioni dell'attrice che veste i panni di Emma, una mamma in cerca della verità per sua figlia.

La prima stagione della fiction di Canale 5 è stata capace di coinvolgere tanti milioni di telespettatori, confermando le sensazioni positive intorno al progetto proposto come una seria alternativa ai prodotti di Rai Fiction. La scelta di Mediaset di puntare forte su questo genere di prodotto ha infatti trovato conferme rassicuranti proprio da Luce dei tuoi occhi, che ha tenuto attento il pubblico con l’intricata storia di una madre alla ricerca della verità sulla sua unica figlia scomparsa.

Luce dei tuoi occhi: un successo

Uno dei punti di forza del progetto è stato il cast degli attori che ha proposto come protagonisti Anna Valle, nei panni di Emma, e Giuseppe Zeno, in quelli di Enrico, volti noti della televisione italiana che hanno emozionato con gli sviluppi della trama.

Proprio l’apprezzata attrice è intervenuta per chiarire quale potrebbe essere il futuro della fiction, che ha mostrato il suo finale aperto lo scorso ottobre, dichiarando che Luce dei tuoi occhi 2 si farà.

Anna Valle annuncia Luce dei tuoi occhi 2

La fiction è stata la rivelazione di Canale 5 dello scorso autunno con i suoi 8 episodi che sono stati capaci di attirare l’attenzione di tanti milioni di spettatori. I fan conquistati con la trama della prima stagione sono rimasti intrigati dalla ricerca della verità di Emma, l’attrice Anna Valle, vogliosa di scoprire cosa fosse successo realmente alla propria figlia.

Il finale di stagione non ha però svelato in via definitiva chi delle ballerine di Emma possa essere sua figlia, lasciando di fatto un finale aperto pronto a qualsiasi sviluppo che i telespettatori aspettano di potersi gustare.

E come un fulmine a ciel sereno è arrivata una notizia che farà felici proprio ai tanti fan di Luce dei tuoi occhi che continuano a chiedersi quale sarà la soluzione del mistero.

A fare chiarezza sul futuro della fiction ci ha pensato la stessa attrice protagonista Anna Valle, che nel corso di una intervista a Fanpage.it, ha dichiarato che: “Sì, stiamo preparando la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi. Il finale della prima stagione era aperto e prevedeva nuove puntate. Emma Conti riuscirà a trovare sua figlia? Vediamo. Le riprese inizieranno a marzo, io sto provando già i costumi“. Ai fan non resta che attendere.