Stai lontana da me: su Rai 2 va in onda il film con Enrico Brignano ed Ambra Angiolini. Trama e trailer

TV e Spettacolo

La commedia Stai lontana da me va torna in onda su Rai2 con i protagonisti interpretati da Enrico Brignano ed Ambra Angiolini. Scopri la trama, il cast e le curiosità del divertente film.

Giovedì 17 2022 a partire dalle ore 21.20 su Rai2 va in onda la divertente pellicola dal titolo di Stai lontana da me. I protagonisti della commedia sono Enrico Brignano ed Ambra Angiolini che interpretano Jacopo, un consulente matrimoniale, e Sara, la donna che gli ruberà il cuore. A rendere difficoltosa la loro relazione sarà la strana propensione di Jacopo a riuscire a creare le coppie per lavoro senza però riuscire a fare lo stesso con se stesso, facendo vivere alla donna che si avvicina a lui dei veri e propri incubi a suon di gaffes sfortunate e divertenti incomprensioni. Scopri la trama completa, il cast e le curiosità della pellicola.

Stai lontana da me: le curiosità ed il cast del film

Stai lontana da me è un film del 2013 diretto da Alessio Maria Federici, autore di alcune apprezzate commedie degli come Tutte lo vogliono e Terapia di coppia per amanti.

Il cast del film vede Enrico Brignano nel ruolo del protagonista Jacopo, con l’attore, comico e presentatore romano che non intende mollare il suo ruolo di rilievo su Rai2 dopo aver chiuso positivamente l’ultima stagione di Un ora sola vi vorrei. Al suo fianco del ruolo della protagonista femminile c’è Ambra Angiolini ad interpretare Sara.

Completano il cast altri conosciuti attori come Fabio Troiano, già visto ed apprezzato in altri conosciuti film e fiction televisive; Giampaolo Morelli, attore napoletano che ha legato la sua carriera al volto dell’Ispettore Coliandro, Giorgio Colangeli e Gianna Paola Scaffidi.

Stai lontana da me: la trama del film

Jacopo è un consulente matrimoniale che forma le coppie per lavoro che non riesce a fare lo stesso per sé. L’uomo ogni volta che si avvicina ad una nuova donna a questa succede qualcosa di strano, improbabile e sfortunato, che lo porta a tenersi lontano dall’amore. Questa sorta di maleficio sembra cambiare quando conosce Sara, una donna che sembra piacergli per davvero tanto che vorrebbe tenerla lontana da sé per metterla in salvo dalle sue disgrazie.

Guarda il trailer: