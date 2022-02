Telefono nella Casa. Lulù Selassié colta in flagrante dall’occhio del GF Vip, cosa c’è nella borsetta

Grande Fratello

In queste ore i fan del Grande Fratello Vip si sono insospettiti per l'atteggiamento di Lulù Selassié. Secondo loro la ragazza avrebbe con sé un telefonino.

I fan del Grande Fratello Vip negli anni non si sono solo appassionati alle vicende dei vari gieffini che hanno varcato la porta rossa, con gli scandali che spesso hanno comportato le loro dichiarazioni, ma spesso osservano con attenzione i concorrenti nel tentativo di coglierli in fallo. Questa volta la gogna mediatica è toccata a Lulù Selassié, che sarebbe stata pizzicata in atteggiamenti che hanno insospettito il pubblico del reality.

Lulù Selassié, i fan credono di aver colto in flagrante la gieffina

Se c’è dunque una cosa che il pubblico del Grande Fratello ama più delle dinamiche che avvengono nella casa di Cinecittà, è pizzicare i vipponi con le famose “mani nella marmellata”.

Anche per questo spesso condividono video sul web, lanciandosi in analisi delle immagini viste e cercando di trarre conclusioni in linea con quanto mostrato.

Un atteggiamento che in queste ore ha colpito Lulù Selassié, accusata di avere con sé un telefonino – cosa che, come i fan del programma sapranno, è assolutamente vietato. I concorrenti infatti, durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, non possono avere contatti con l’esterno che non siano stati previsti dagli autori. Sono concesse ovviamente visite nel corso delle dirette con lo studio, ma i gieffini non possono comunicare con famigliari, fan e amici in altro modo.

Meno che mai, dunque, con un telefonino, di cui a quanto pare – stando sempre a quanto dicono i fan – la principessa sarebbe provvista. Ecco come hanno colto in flagrante la concorrente.

Il video che sembra inchiodare Lucrezia, accusata di avere con sé un telefonino

Nella casa del Grande Fratello Vip oggi era una giornata come tutte le altre e i concorrenti si sono dati da fare per trascorrere il tempo come meglio ritengono opportuno. Tra loro Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Lucrezia Selassié si sono concesse un attimo di relax tra ragazze.

Tranquillamente accomodata su uno dei letti della casa, la principessa era alle prese con lo smalto, quando una delle due inquiline chiede “che ore sono?“. Ciò che ha fatto insospettire i fan è che la ragazza avrebbe guardato prima nella propria borsa e poi avrebbe risposto – guardando in seguito furtivamente in alto. Secondo gli utenti infatti la ragazza si sarebbe resa conto del gesto e avrebbe dato un’occhiata alla telecamera.

In queste ore dunque è esplosa la polemica sui social, con diversi fan che chiedono provvedimenti per la trasgressione della gieffina.

Difficile dire, però, se effettivamente la ragazza si sia “macchiata” di questa colpa, dal momento che le immagini proposte sul web non sembrano concedere indizi sufficienti ad inchiodarla davvero.