Uomini e Donne anticipazioni 17 febbraio: Biagio Di Maro lasciato da Giuliana, la reazione del Cavaliere

Uomini e Donne

Biagio Di Maro, protagonista di Uomini e Donne, riesce a presentare al pubblico del dating show un colpo di scena in ogni puntata. Soprattutto di recente, il Cavaliere è stato protagonista di un momento molto acceso. Infatti, tra Biagio Di Maro e Armando Incarnato si è sfiorata la rissa.

I due Cavalieri hanno litigato per delle accuse dirette fatte da Armando Incarnato nei confronti di Biagio Di Maro. Secondo il Cavaliere partenopeo il collega di parterre avrebbe chiesto di ballare una determinata canzone in puntata perché pagato per sponsorizzarla. Un’attacco che ha fatto infuriare Biagio Di Maro.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 17 febbraio, Biagio Di Maro vivrà un altro momento spiacevole, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 17 febbraio: finisce tra Biagio Di Maro e Giuliana

Biagio Di Maro ha avuto un momento di confronto acceso con Armando Incarnato nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Ma il Cavaliere ha anche raccontato l’inizio della conoscenza con Giuliana. I due protagonisti del parterre hanno deciso d’uscire insieme e tra i due è scattato anche il bacio.

Giuliana, però, non sembrava del tutto convinta della conoscenza con Biagio di Maro e, infatti, secondo le anticipazioni, nella puntata del 17 febbraio, la Dama avrà qualcosa da dire al Cavaliere.

Giuliana lascerà Biagio Di Maro, il Cavaliere potrebbe rimanerci molto male.

Uomini e Donne anticipazioni 17 febbraio: Massimiliano e Nadia

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 17 febbraio, Giuliana chiuderà definitivamente con Biagio Di Maro.

Un’altra coppia, invece, racconterà che tra di loro tutto procede a gonfie vele. Si tratta di Nadia e Massimiliano. I due, dopo un primo periodo incerto, sembrano aver ingranato bene. Un’affinità che non è vista di buon occhio da Gemma Galgani.

La Dama torinese interverrà di nuovo in puntata per attaccare la coppia?