Alessandro Basciano dopo il provvedimento al GF Vip: “Io me ne vado, ti rendi conto di cosa hanno combinato?”

Grande Fratello

Alessandro Basciano non ha reagito bene al provvedimento disciplinare incassato al GF Vip dopo la reazione aggressiva contro Alex Belli e Sophie Codegoni. Le parole del concorrente a fine puntata hanno riacceso il caso che ha scosso la Casa e che, poche ore fa, è sfociato nella nomination d’ufficio contro il “vippone”.

Alessandro Basciano, lo sfogo dopo il provvedimento disciplinare al GF Vip

Squalifica scampata per Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip 6. La produzione ha deciso di mandarlo in nomination d’ufficio, provvedimento disciplinare scattato dopo l’aggressività mostrata nei confronti di Alex Belli e Sophie Codegoni nella Casa, e il concorrente, a fine puntata, si è sfogato con Manila Nazzaro svelando la sua rabbia per quanto ricostruito e andato in onda in prima serata.

“Ma se esco prima c’è la penale? Io me ne vado – ha proseguito Basciano -, ti rendi conto cosa hanno combinato? È vero che ho esagerato, ma tutto il resto… Non posso accettare una roba del genere”. Secondo il gieffino, durante la diretta sarebbe stata montata una clip dal contenuto parziale e sarebbero stati omessi alcuni punti che “giustificherebbero” alcune sue reazioni tra le mura di Cinecittà.

Alessandro Basciano lo ha ribadito anche alla fidanzata nella Casa, sottolineando come manchi “il rispetto reciproco” e come il GF abbia mandato in onda immagini in cui mancherebbe la parte più importante: le scuse di Sophie Codegoni per averlo “provocato” durante le ore precedenti al suo scatto d’ira poi diretto ad Alex Belli.

Alfonso Signorini contro Alessandro Basciano: le immagini che hanno portato al provvedimento

Nella puntata di ieri, Alfonso Signorini ha letto il comunicato contenente il provvedimento per Alessandro Basciano: “L’atteggiamento arrogante e intimidatorio che tutti abbiamo visto oggi, e le espressioni decisamente troppo forti che hai usato in Casa sono inaccettabili.

Niente può giustificare l’aggressività. Purtroppo tu più volte l’hai mostrata. anche nei confronti del Grande Fratello. La tolleranza ha un limite“.

Il conduttore ha condannato “l’aria minacciosa” con cui Basciano si è avvicinato a Belli: “Qualcuno ha dovuto separarvi, in altre edizioni questo avrebbe comportato la squalifica. Mi chiedo cosa sarebbe successo se non ti avessero fermato“.