C’è posta per te ospiti, Maria De Filippi ospita Pio e Amedeo: quello che succederà nella nuova puntata

Nello storico people show di Canale5 Maria De Filippi sarà raggiunta dai comici foggiani per una parentesi divertente tra le tante storie che saranno raccontate sabato 19 febbraio 2022. Pio e Amedeo saranno infatti i super ospiti del nuovo appuntamento con il programma più emozionante della televisione italiana. A partire dalle ore 21:30 la regina della tv conduce il sesto appuntamento stagionale che porterà nuovamente il pubblico alla scoperta di storie dense di sentimenti tra amori, addii e toccanti racconti. Scopri tutto quello che succederà nella nuova puntata e chi sono tutti gli ospiti dello show.

C’è posta per te: la sesta puntata della trasmissione

Sabato 19 febbraio 2022 ritorna su Canale 5 la gloriosa la seguitissima C’è posta per te, il people show che da oltre 20 anni continua ad emozionare il pubblico televisivo. Il programma scende in campo per l’eterna sfida con Rai1 che per l’occasione sfoggierà la nuova versione del format di Affari tuoi.

Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento della trasmissione a partire dalle ore 21:30 circa ricca di nuove storie che cercheranno il lieto fine aprendo la famosissima busta. La conduttrice racconterà dolorosi addii, lunghi tira e molla, inaspettate riconciliazioni e gli abbracci tanto desiderati da chi sta al di là della busta posta al centro dello studio.

C’è posta per te: gli ospiti della sesta puntata

Il sesto appuntamento della trasmissione sarà impreziosito dalla comicità garantita dal duo comico di Pio e Amedeo.

I due foggiani torneranno a trovare l’amica conduttrice nell’appuntamento di sabato 19 febbraio 2022, quando intratterranno il pubblico dello studio e quello da casa con le loro battute ed anticiperanno anche il loro ritorno su Canale5 con l’irriverente Emigratis.

Irriverenti e con un irresistibile senso dell’umorismo: Pio e Amedeo tornano a #CePostaPerTe, domani in prima serata su Canale 5! Pronti a scoprire cosa avranno escogitato questa volta? 😏 pic.twitter.com/DWF01CgwzM — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 18, 2022

Dopo l’irruzione dei comici sarà invece la volta del campione di calcio Lorenzo Insigne.

Il capitano del Napoli, campione d’Europa con l’Italia di Mancini, sarà in studio per una toccante sorpreso ad un suo grande fan.