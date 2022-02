Cosa fare nel weekend a Roma, Milano, Viareggio e Venezia? Gli eventi del 19 e 20 febbraio nelle città italiane

Sai che...

Quest’anno le festività di Carnevale si celebreranno a cavallo tra febbraio e marzo ma in alcune città già da questo weekend inizieranno manifestazioni ed eventi. Nelle altre ci sarà comunque molto da fare, sperando che il clima sia clemente e ci regali 2 giorni non troppo piovosi.

Roma: le proposte della città eterna

Partendo dalla capitale, iniziamo con lo Street Food Festival. Da venerdì a domenica il 3º piano di Eataly si trasformerà in un grande bazar di sapori tipici della tradizione gastronomica italiana. Dalle panelle al caciocavallo impiccato, dagli arrosticini fino ai burger di Chianina.

Ad accompagnare gli assaggi anche birre artigianali, concerti e dj set.

Per gli amanti dell’arte invece sabato 19 febbraio inaugura la mostra CRAZY La follia nell’arte contemporanea al Chiostro del Bramante. Una selezione di 21 artisti ed 11 installazioni site-specific inedite riunite in un grande progetto creativo ed espositivo curato da Danilo Eccher.

Infine questo weekend è l’ultimo utile per recarsi al teatro Golden per vedere Grande Grosso e Vaccinato di Dado. Lo spettacolo del comico, conosciuto per le sue apparizioni in tv a Zelig, Colorado e Made in Sud, sarà proposto in 2 replica. Sabato alle 17.00 e alle 21.00, domenica alle 16.00 e alle 18.30.

Il weekend a Milano: dal teatro alle attività per bambini e famiglie

Nel weekend che precede quello della Fashion Week, a Milano va in scena Giralamoda, il primo spettacolo multidisciplinare dedicato alla moda sostenibile. In scena, oltre agli attori, ci saranno ballerini ed opere d’arte che racconteranno agli spettatori come la filiera dell’industria tessile cambiare rotta verso la sensibilità ambientale. Lo spettacolo si terrà al Cine Teatro La Creta in unica replica sabato 19 alle 21.00.

Per le famiglie con bambini tra i 3 e i 7 anni, il Muba (museo dei bambini di Milano) organizza per questo weekend percorsi speciali da 75 minuti dedicati alla natura.

Le visite sono articolate su diverse fasce orarie ma a numero chiuso. Al momento dell’acquisto del biglietto dunque è necessario fissare anche la slot oraria.

Per chi invece è alla ricerca di esperienze più underground, segnaliamo la possibilità di visitare Casaberra, il condominio museo oppure dedicare la domenica alla ricerca dei cimeli musicali più ambiti presso il centro sociale Pertini che ospita la mostra mercato del vinile.

Viareggio: iniziano i Corsi Mascherati più famosi d’Italia

Il comune toscano in provincia di Lucca è noto a tutti per essere la città dei carri.

Nato nel 1873, il Carnevale di Viareggio si distingue dagli altri per le sue sfilate, dette Corsi Mascherati. Giganteschi carri in cartapesta, i cui soggetti si rifanno spesso alla satira politica, sfilano sui Viali a Mare. Domenica 20 febbraio, a partire dalle 14.30, ci sarà la cerimonia di inaugurazione che darà inizio ad un calendario ricco di appuntamenti che termineranno sabato 12 marzo con la lettura dei verdetti della Giuria.

Per chi decide di passare il fine settimana a Viareggio, segnaliamo che la cittadina è celebre per i suoi edifici, i monumenti e le ville in stile liberty.

Vanta anche grandi aree verdi, la pineta di ponente e quella di levante, perfette per passeggiate in famiglia e per gli appassionati di natura. Non mancano anche i musei: il palazzo delle Muse, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea e ovviamente la cittadella e il museo del Carnevale.

Venezia: Claudio Baglioni e la magia del Carnevale nella Serenissima

Il capoluogo veneto è una delle città d’arte più prestigiose del nostro paese.

Dalle chiese ai musei, dalla collezione Peggy Guggenheim a Palazzo Ducale, da San Marco alle calle più suggestive, Venezia offre ai suoi visitatori uno spettacolo davvero unico, reso ancor più magico dal Carnevale.

Sì perché a Venezia il Carnevale è un evento davvero importante. Lo scorso weekend si sono aperte le danze e su tutto il territorio hanno preso vita spettacoli, mostre e laboratori dedicati. La rassegna, diretta dallo scenografo del teatro La Fenice Massimo Cecchetto, quest’anno si intitola Remember the future. Un paradosso surreale che si ispira alla frase di Salvador Dalì: “E più di tutto mi ricordo il futuro.”

Tra i numerosissimi appuntamenti che animano la città sull’acqua, da non perdere la pista di pattinaggio a Marghera, allestita in Piazza Mercato e la spettacolare installazione artistica Nebula Solaris nella Darsena dell’Arsenale. Performance dal vivo e tecnologia si incontrano per dar vita ad uno spettacolo unico, proposto in 2 repliche (alle 18.45 e alle 21.15) sia sabato 19 che domenica 20. Fare un elenco completo di tutti gli eventi sarebbe impossibile. Il rimando per poter visionare il programma completo è il sito ufficiale del Carnevale di Venezia. Vi segnaliamo infine che domenica 20, Claudio Baglioni farà tappa a Venezia, presso il teatro Malibran, con una data del suo tour Dodici note solo.