Chi è Claudio Baglioni: vita privata e sentimentale del cantautore in tv con Uà-Uomo di varietà

Claudio Baglioni è un grande cantautore romano, uno dei cantanti italiani più amati e ascoltati.Nonostante non provenga da una famiglia agiata, il cantante è riuscito a realizzare i suoi sogni grazie alla sua voce tanto amata dal pubblico. Claudio ha un unico figlio di nome Giovanni. Nei prossimi giorni lo vedremo ritornare in tv, dove presenterà il nuovo programma televisivo Uà- Uomo di Varietà in onda su Canale 5 dal 4 dicembre.

Biografia e curiosità su Claudio Baglioni

Claudio Enrico Paolo Baglioni nasce a Roma il 16 maggio 1951.

È un cantautore, musicista e conduttore italiano. Claudio è cresciuto nel quartiere Centocelle di Roma, inizialmente non sapeva che strada seguire. Come da lui stesso dichiarato al Corriere della Sera, a 14 anni avrebbe pensato di farsi prete, mentre il padre voleva che diventasse un pugile. Fin da piccolo ha avuto una grande passione per la musica, fu il padre a trasmettergliela. Questa dedizione ha fatto sì che ottenesse un grande successo sin dalla giovane età.

I genitori di Claudio erano Riccardo Baglioni e Silvia Saleppico, originari del comune di Ficulle, paesino umbro in provincia di Terni, ma vivevano a Roma.

La madre era una sarta, mentre il padre era un maresciallo dei carabinieri. Claudio, in un’intervista al Corriere della sera ha raccontato: “Erano cosi poveri da non poter fare altri figli, oltre a me. Mia madre mi disse che i bambini bisognava comprarli al mercato, e costavano cari. Così ammucchiai un pò di monete e gliele portai, ‘per comprare un fratellino’. Mi rispose che nel frattempo erano rincarati“.

“I miei genitori mi hanno sempre sostenuto. Mia madre ripeteva: ti conviene cantare, così non ti rovini gli occhi sui libri.

Poi gli occhi me li sono rovinati lo stesso. Però ai concorsi canori che si tenevano su ai Castelli arrivavano i parenti dell’Umbria con la corriera per farmi la claque. I miei avevano investito perché ce la facessi: una volta un tipo fece capire a mio padre che si dovevano tirar fuori 80 mila lire se volevo incidere un disco. Quella cifra era un terzo del suo stipendio, eppure mio padre fu tentato, ci pensò. Per dire quanto a casa ci tenessero. Del resto, ci pensò pure quando dovette fare le cambiali per comprarmi il primo pianoforte” ha dichiarato il cantante a La Repubblica.

La vita sentimentale di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni si è spostato con Paola Massari il 4 agosto 1973. Dalla loro unione, il 19 marzo 1982, è nato il suo unico figlio Giovanni Baglioni, al quale ha dedicato la canzone “Avrai“.

La relazione tra Claudio e Paola si conclude nel 1994, ma il divorzio ufficiale avviene nel 2008. Claudio Baglioni non ha mai nascosto l’amore che nutre nei confronti di suo figlio Giovanni: “Essere diventato padre, mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita e il fatto che dopo tanti anni sia ritornato a esibirmi su un palcoscenico è dipeso in gran parte da questo.

Ho sentito l’esigenza di rituffarmi in mezzo al mio pubblico per regalargli la mia musica, la mia felicità il mio modo di essere musicista” racconta Claudio in un’intervista a Famiglia in Tv. Il figlio Giovanni Baglioni ha 39 anni e coltiva la passione per la musica, è un chitarrista che ha raggiunto un moderato successo nel mondo.

Attualmente il noto cantante vive al fianco di Rossella Barattolo, il loro primo incontro è avvenuto a livello professionale molto prima della rottura con la moglie Paola. I due hanno tenuto la relazione lontana dai riflettori per 14 anni rendendola pubblica solamente dopo il divorzio dalla moglie Massari.

Rossella Barattolo segue da vicino carriera del compagno: è la manager di Claudio.