GF Vip6 la notte si accende di tensione: Alex Belli dichiara i suoi propositi, Basciano attacca gli autori

Grande Fratello

La puntata serale del Grande Fratello Vip6 del 17 febbraio è stata ricca di avvenimenti, che hanno scosso i concorrenti del reality show. Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge sono stati protagonisti dell’ennesimo confronto e la venezuelana ha potuto vedere un forte sfogo del marito con l’influencer.

Alessandro Basciano, invece, è stato raggiunto da un provvedimento disciplinare, che l’ha messo in nomination d’ufficio. Durante la notte, i protagonisti del Grande Fratello Vip6 hanno commentato la puntata, lasciandosi andare a dichiarazioni anche molto dirette.

Tra questi, Alessandro Basciano che ha parlato di favoritismi.

Alex Belli, invece, ha svelato come andrà con Soleil Sorge, dopo la fine della trasmissione televisiva.

Alessandro Basciano contro la produzione del GF Vip6

Alessandro Basciano è stato punito dal Grande Fratello Vip6 per aver avuto degli atteggiamenti troppo aggressivi con i suoi compagni di avventura, tra cui la fidanzata Sophie Codegoni. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, però, ha anche trasgredito al regolamento del reality show, che impone d’indossare sempre i microfoni.

Dopo la puntata serale, Sophie Codegoni ha provato a far ragionare il fidanzato: “Tendi a rispondere male al Grande Fratello“.

Ma Alessandro Basciano ha replicato parlando di favoritismi degli autori e disparità: “Non c’è rispetto reciproco, questa è la verità… Io sono una persona troppo obiettiva, avrò i miei modi di me**a, ma sono obiettivo. Due pesi, due misure, purtroppo con me non è stato fatto questo… Non si è sentita mezza parola fuori posto di quelle che mi hai detto tu… Sei andata pesante oggi… Non si è visto l’inizio… Amore non è giusto”.

Alex Belli e il futuro con Soleil Sorge dopo il GF Vip6

Una puntata piuttosto complicata, quella del 17 febbraio del Grande Fratello Vip6, anche per Alex Belli.

L’attore ha dovuto spiegare alla moglie il suo sfogo di pianto con Soleil Sorge.

Dopo la puntata, Alex Belli ha continuato il confronto con la moglie, come riportato da Il Sussidiario. Delia Duran ha ribadito al marito, che certi comportamenti non li può più accettare: “Non ti devi aprire… no! Visto che io vengo da una cosa bruttissima. Tu devi smetterla di fare determinate cose che possono ferirmi. Non è il rapporto d’amicizia ma il valore delle cose. Il vostro rapporto deve essere diverso, capisci? Lo sai benissimo che c’è un precedente tra di voi… non dirmi che è stata solo un’amicizia.

Ecco, ti chiedo questo e basta”.

Alex Belli si è sbilanciato e ha svelato come finirà il rapporto con Soleil Sorge dopo la fine del reality show: “Non c’è niente e siamo dentro 1000mq amore mio. Questa roba, quando finisce, ognuno a casa sua. Qui è qui, è questo il Grande Fratello”.

Soleil Sorge al centro del chiacchiericcio al GF Vip6

Soleil Sorge è una delle protagoniste del triangolo che sta animando il Grande Fratello Vip6. L’influencer, però, è al centro, anche di molti battibecchi con agli altri coinquilini.

Anche dopo la puntata del 17 febbraio, Soleil Sorge ha attaccato Nathaly Caldonazzo per il fatto di aver detto la parola “Scimmia” nei confronti di Jessica Selassié: “Quando io dissi una parola, in modo molto più chiaro, tra l’altro, ne è stato fatto un caso, ho dovuto scusarmi pubblicamente, oggi Nathaly l’ho sentita dire la stessa parola… Non l’hanno neanche menzionata”.

Altri coinquilini, invece, hanno criticato gli atteggiamenti dell’influncer. In particolare, Manila Nazzaro non ha apprezzato il modo ironico che ha Soleil Sorge di prendere in giro Delia Duran.

Alex Belli ha appoggiato questa critica: “Per diritto di cronaca, voi non lo sapete… Sono andato da lei… Le ho detto ‘Non ti permettere mai più… Abbi rispetto… Le ho detto: ‘Ti prego, se sei veramente mia amica… Non inserirti mai più in una chiave ironica mentre noi stavamo discutendo per una roba che, tra l’altro, ci sei di mezzo tu’”.