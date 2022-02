GfVip: una tenera sorpresa per Giucas Casella. Tutti i dettagli della lettera da parte del figlio

Grande Fratello

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Giucas Casella ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte di suo figlio che gli ha scritto una lettera. L’inquilino si trova all’interno della Casa ormai da mesi, ma ha già potuto vedere la sua amata cagnolina e diversi amici e parenti. Il reality è quasi agli sgoccioli e preso tutti i vip potranno lasciare la Casa, tra loro anche il vincitore.

Giucas Casella e la lettera da parte del figlio

La sorpresa è stata introdotta dalle parole del conduttore Alfonso Signorini: “C’è una persona che ami in modo totale, che si chiama James, è tuo figlio. Questa sera ti ha fatto una mega sorpresa.

Guarda.” Subito dopo è partito un video creato da alcune fotografie di Giucas con James (sin dalla più tenera età) e la trascrizione della lettera che la voce del figlio stava pronunciando per suo padre.

“Sono molto orgoglioso di te, di quello che fai e di quello che sei. Sei stato giovane tra i giovani, hai dimostrato che l’anagrafe non ha barriere e che le persone comunicano se hanno qualcosa da dire o da dare. Hai dimostrato di saper stare tra la gente, di farti voler bene dalle persone perché è venuta fuori la bella persona che sei, semplice e piena di valori“, scrive nel suo messaggio.

“Non smetterò mai di dirti grazie per quello che hai fatto per me. Per i tuoi sacrifici, gli insegnamenti, per l’onestà e la generosità che ti contraddistinguono e anche per tutte le volte che sei stato severo quando era necessario esserlo. Poi papà, che dirti, la memoria non è mai stato il tuo forte, ma questo non ti ha mai fatto dimenticare di essere il padre che sei, l’uomo che mi ha dato un nome quando non ce l’avevo, che mi ha protetto sin dal primo istante del mio esistere, e continui sempre a farlo”.

Giucas Casella e il suo nipotino Giacomo

La lettera però non finisce qui.

Questa, infatti, continua parlando del nipote Giacomo, figlio di James. A questo punto Giucas si commuove visibilmente. “Giacomo, tuo nipote, adesso cammina – prosegue a leggere la voce di James – e quando ti vede corre incontro al televisore, lo tocca e chiama il suo nonno.

Ti aspetta anche lui! Fai da bravo e continua così, grande papà, lo sai quanto posso amarti”. Il regalo continua, inoltre, con un breve audio del nipotino che fa dei versi che capiamo essere caratteristici del suo rapporto con il nonno Giucas.

Gf Vip: le reazioni alla tenera sorpresa

Al termine di tutte le sorprese Giucas, molto commosso, si dirige direttamente a suo figlio, anche se fisicamente non presente: “Grazie, ti amo, bellissima (la sorpresa, ndr), mi hai dato una grande forza adesso.

Mi mancavi tanto. Sono contento che Giacomo mi chiami nonno”.

I dolci regali hanno smosso anche gli animi e i cuori degli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. Prima fra tutte Soleil Sorge, che, visibilmente commossa, viene, infatti, inquadrata con varie lacrime a rigarle le guance.