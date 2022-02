Harry e Meghan prossimi al divorzio? Parla il fratello della duchessa: “Lui non sorride più”

Gossip

Aria di divorzio per la coppia più chiacchierata del momento: il principe Harry e la duchessa Meghan Markle. A lanciare la supposizione è stato il fratello dell'attrice statunitense, Thomas Markle Jr, con cui però sembrerebbe non avere più alcun rapporto da parecchio.

Il fratello maggiore di Megan Markle lancia pesanti insinuazioni sul futuro del matrimonio tra la duchessa e il principe Harry. Durante l’esperienza al GF Australia, Thomas Markle si lascia andare ad un commento schiacciante sulla relazione degli ex membri della royal family: “Harry e Meghan divorzieranno presto“. Per ora la notizia non ha ricevuto nessuna conferma dalla coppia, tuttavia i rapporti turbolenti tra i fratelli Markle lasciano pensare a delle semplici insinuazioni senza fondamenta. L’attrice statunitense sembrerebbe essere sotto il mirino del gieffino, il quale ha commentato in maniera sgradevole i comportamenti della sorella per tutta la permanenza al GF.

Divorzio in vista per Harry e Meghan Markle? Parla il fratello Thomas

Aria di crisi per il duca di Sussex Harry e la moglie Meghan Markle? Direttamente dal Grande Fratello Australia è giunta una notizia che ha messo in discussione la relazione tra i due ex membri della royal family. A scatenare la bufera del gossip è stata una voce particolarmente vicina alla famiglia: Thomas Markle jr, fratellastro dell’attrice statunitense, ha insinuato che da quando la coppia ha deciso di recidere ogni legame con Casa Windsor trasferendosi in California, Harry avrebbe perso ogni traccia del suo entusiasmo.

“Da quando lui si è trasferito in America non sorride più” ha spiegato tra le mura del GF VIP. Per il gieffino, questo sarebbe un motivo valido per azzardare l’ipotesi di una forte crisi tra i due sposi, nominando addirittura un divorzio imminente:” “Harry e Meghan divorzieranno presto.”

Thomas Markle, le parole prima del matrimonio: “Mia sorella ti rovinerà la vita”

Il principe Harry e la duchessa Meghan Markle sono nuovamente al centro dei riflettori del gossip. Solo il mese scorso il duca di Sussex si è trovato in mezzo ad una faida legale per riottenere la scorta nel Regno Unito; ora deve affrontare la bufera mediatica di un gossip lanciato dal cognato Thomas Markle.

Per ora si tratterebbe di una semplice insinuazione del gieffino rilasciata tra le mura del GF VIP, anche perché l’ex volto di Suits avrebbe tagliato tutti i rapporti con la sua famiglia d’origine ad eccezione della madre. Comunque non è la prima volta che il fratellastro maggiore si intromette negli affari di cuore degli ex membri della famiglia reale. Nel 2018, poco prima delle nozze, il gieffino aveva raccomandato al fratello di William: “Mia sorella ti rovinerà la vita”, senza ottenere risultati.

Ora, stando alle parole di Thomas, sembra che il matrimonio tra la coppia di reali sia giunto alla deriva. Per ora nessuna risposta dal principe Harry e dalla duchessa, che proseguono la loro vita nella contea di Santa Barbara con i piccoli Archie, 2 anni, e Lilibet, 8 mesi.

Faide familiari in casa Markle, Meghan nel mirino del fratello: “I soldi l’hanno cambiata“

I rapporti tra l’attrice statunitense e il fratello Thomas sono ormai tesi da diverso tempo. Meghan ha voluto prendere le distanze dalla sua famiglia d’origine, quindi dal padre Thomas Markle e dai fratellastri Yvonne Samantha e Thomas Jr; solo con la mamma Doria Loyce sembrerebbe aver mantenuto il legame.

Forse saranno stati proprio i rancori covati in famiglia a spingere Thomas a spifferare importanti dettagli sulla vita privata della sorella minore. Il gieffino infatti sostiene che l’attrice sia totalmente cambiata da quando è entrata a far parte della royal family. “I soldi l’hanno cambiata e la popolarità le ha dato alla testa”, aveva rivelato tra le mura della casa. Non ha risparmiato commenti nemmeno sulla precedente relazione dell’attrice, quella con il regista Trevor Engelson.

Dopo 7 anni di fidanzamento e 2 di matrimonio, la duchessa lo avrebbe lasciato da un giorno all’altro, sostiene Thomas: “Trevor si è preso cura di lei, l’adorava, ma Meghan l’ha calpestato e poi l’ha mollato. Velocemente“.