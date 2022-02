Il Cantante Mascherato: la seconda puntata ancora a base di duetti. Tutti gli ospiti

Programmi TV

Il nuovo appuntamento con Il Cantante Mascherato va in scena venerdì 18 febbraio 2022. Torna lo show di Milly Carlucci che mette alla prova le doti da investigatori del pubblico collegato da casa e quelle della simpatica giuria in studio formata da Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Flavio Insinna ed Arisa. A distanza di una settimana dallo svelamento di Gallina, sotto la quale si nascondeva Fiordaliso, riparte la caccia ai nuovi indizi che verranno forniti durante i nuovi appassionanti duetti come accaduto durante la scorsa puntata. Scopri tutti i nuovi duetti del secondo appuntamento di questa edizione de Il Cantante Mascherato.

Il Cantante Mascherato: la seconda puntata

Milly Carlucci conduce il secondo appassionante appuntamento de Il Cantante Mascherato come sempre in prima serata su Rai1. Venerdì 18 febbraio 2022 la conduttrice partirà dallo spareggio non visto settimana scorsa e che aveva lasciato in bilico le maschere di Aquila e Pesce Rosso, una contro l’altra per scoprire quale della due debba essere svelata al pubblico.

Tornano dunque le strampalate indagini di Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Flavio Insinna ed Arisa, la new entry inseritasi nella trasmissione con il clima e la voglia giusta.

Posti dietro il loro bancone i quattro continueranno a lanciare le loro più o meno verosimili teorie, con la speranza che questa volta possano essere più azzeccate di quelle andate a vuoto con Gallina/Fiordaliso.

Il Cantante Mascherato: i duetti della seconda puntata

Le 11 maschere restanti della terza edizione dello show si sfideranno nuovamente in una gara di duetti al fianco di altri grandi della nostra musica, pronti ad arrivare in studio per mischiare le carte e rendere difficile il loro disvelamento. Operazione che nella prima puntata aveva però lasciato l’amaro in bocca ai fan della trasmissione, già convinti che i duetti abbiano di fatto aiutato a smascherare alcuni cantanti che si celano sotto le maschere in gara (emblematico il caso SoleLuca/Malgioglio).

Vedremo se invece i duetti di questa sera avranno esito diverso o alimenteranno le voci sul fatto che gli ospiti si possano nascondere sotto le maschere. Ecco tutti i duetti di questa sera nei quali gli ospiti duetteranno con due maschere:

Volpe – Tanta voglia di lei vs Camaleonte – Piccola Katy con Dodi Battaglia;

Pastore Maremmano – Io che non vivo vs Drago – Altrove con Morgan;

Pinguino – Sotto questo sole vs Lumaca – La prima cosa bella con Paolo Belli;