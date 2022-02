In Ucraina “forte esplosione nel centro di Donetsk”. Filorussi evacuano i civili, Kiev accusata di invasione

Una violenta esplosione è stata registrata a Donetsk, nella regione del Donbass (dove risiedono forze separatiste e filo-russe). La notizia è stata rilanciata dalle agenzie russe ma al momento le informazioni sono scarne. Parrebbe che sia in corso un’evacuazione di civili dalla zona interessata.

Donetsk è la sede dell’edificio che ospita la sede del governo dell’autoproclamata repubblica. Quanto appreso rappresenta il concretizzarsi del timore che nelle repubbliche ribelli possa generarsi un nuovo conflitto come quello di 8 anni fa, conclusosi con gli accordi di Minsk e che è costato 14mila vittime.

Mosca ha annunciato il ritiro di altri carri armati dal confine sud-est e di alcuni degli aerei da guerra dalla Crimea; questa sera è atteso un vertice Nato-USA-UE.

Secondo quanto riferito dall’agenzia TASS, la causa dell’esplosione sarebbe stata un’autobomba.

A seguito dell’esplosione le agenzie hanno riferito che i ribelli separatisti hanno dato il via all’evacuazione dei civili verso la Russia.

Il governo separatista ha anche accusa l’Ucraina di voler preparare un’invasione, per questo motivo è in corso lo spostamento dei cittadini.

Russian-tied "reporters" are, of course the first rushing to the scene, saying a car exploded, and calling this a "terror attack" pic.twitter.com/saRUFIidvw

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 18, 2022