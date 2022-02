Luca Onestini si presenta ai fan con un occhio nero e parla di “triste storia”: poi spiega cosa gli è successo

Gossip

Luca Onestini, appena tornato da un viaggio di piacere a Parigi, ha dato ai fan un motivo di grande preoccupazione. L’ex tronista si è infatti presentato su Instagram con un occhio nero, raccontando di essere stato coinvolto in una rissa con dei tifosi del Paris Saint German, per via di una frase urlata dalla sua fidanzata Cristina Porta, giornalista spagnola e tifosa del Real Madrid.

Qualche ora dopo l’annuncio è però stato lo stesso Onestini a tranquillizzare i follower, spiegando cos’era effettivamente successo.

Luca Onestini, occhio nero per la fidanzata? La verità

Luca Onestini e Cristina Porta, fidanzata dell’ex tronista, si trovavano fino a qualche giorno fa a Parigi.

Ad un certo punto è stato lui a provocare sgomento sui social presentandosi con un occhio nero e raccontando: “Questa è una triste storia. Come sapete eravamo in un bar a vedere la partita, era pieno di tifosi del Paris Saint Germain. Quando i francesi hanno segnato il gol, Cristina ha gridato e questo è il risultato: un pugno sull’occhio”. Secondo il racconto di Onestini a giocare contro il Paris Saint Germain era il Real Madrid, squadra del cuore di Cristina Porta, che si è vista sconfiggere durante il match a Parigi.

In realtà è stato lo stesso Onestini, forse inondato di messaggi di solidarietà e sgomento da parte dei fan, a chiarire che non c’era arrosto in mezzo a tutto quel fumo: l’occhio nero era un trucco, e nessuno aveva mai sferrato un pugno contro di lui.

Luca Onestini nelle storie di Ig

Cristina Porta, chi è la fidanzata di Luca Onestini

Stanno insieme da poco, ma tra i due pare sia amore profondo.

Cristina Porta e Luca Onestini si sono conosciuti mentre lui era a Secret Story, una sorta di Grande Fratello spagnolo in cui la Porta, giornalista televisiva, è intervenuta come concorrente. I due si sono potuti conoscere a fondo ed hanno cominciato a frequentarsi anche al di fuori del programma.

Per Onestini si tratta del secondo innamoramento “a favor di telecamera”: durante l’edizione del grande fratello di 4 anni fa l’ex tronista si era innamorato di Ivana Mrazova, modella ceca. La loro relazione si è conclusa di recente.