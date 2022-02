Miriana Trevisan riceve la sorpresa della nonna al Grande Fratello Vip6: “A Miriana la amano sempre”

Grande Fratello

Miriana Trevisan, concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip fin dai primi giorni, ha ricevuto una dolce sorpresa nel corso della puntata serale del 17 febbraio. La showgirl, infatti, ha potuto ascoltare un video messaggio della nonna. L’anziana signora ha un’età di ben 102 anni.

Non si tratta della prima sorpresa, che la produzione del reality show organizza per l’artista. Infatti, qualche settimana fa, Miriana Trevisan ha potuto riabbracciare il fidanzato, conosciuto all’interno del reality show, Biagio D’Anelli. I due hanno trascorso una notte insieme nella “Nave dell’amore“.

Anche per San Valentino, la showgirl ha ricevuto una dolce lettera dell’opinionista televisivo.

Le parole di Nonna Maria per Miriana Trevisan

Miriana Trevisan sta continuando il suo lungo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip6. La showgirl è stata protagonista di due flirt. Il primo con Nicola Pisu, non è andato a buon fine. Mentre con Biagio D’Anelli la showgirl sembra aver trovato una certa intesa.

Miriana Trevisan, nella puntata serale del 17 febbraio, ha vissuto un altro momento emozionante, un video da un affetto molto caro: “Molto importante per te, per la tua vita, che è stata importante per la tua stessa crescita… Tu la consideri un po’ come una tua seconda mamma… Tua nonna Maria… Oggi la tua nonna è una meravigliosa ragazza di 102 anni“.

Nel video, il figlio di Miriana Trevisan e Pago, Nicola ha introdotto la sorpresa alla mamma: “Mamma ti ho fatto una sorpresa”. Nonna Maria ha utilizzato delle parole affettuose e di stima nei confronti della nipote: “Ti voglio bene, lo sai… Si è sempre comportata diritta come un fuso, buona, seria e onesta.

Miriana è molto onesta dentro. A Miriana la amano sempre“.

Miriana Trevisan ringrazia la sua nonna al GF Vip6

Miriana Trevisan ha ricevuto un’emozionante video dalla sua nonna al Grande Fratello Vip6.

La showgirl ha voluto parlare del carattere speciale della sua nonna: “Questa donna è una donna meravigliosa… Ospitava gente a casa… Cucinava per loro… Lei è dolcissima, ha anche protetto due ragazzi che amavano gay quarant’anni fa“.

Anche del nonno falegname la showgirl ha condiviso un ricordo: “Cantava tutte le volte che tornava dalla bottega”.