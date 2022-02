Uomini e Donne anticipazioni 18 febbraio: Gemma Galgani chiude con Antonio, c’entra anche Tina Cipollari

Uomini e Donne

Gemma Galgani non ha avuto molto fortunata in amore nel 2022. La Dama torinese, infatti, ha ricevuto una pesante segnalazione su Leonardo Bozzetti, Cavaliere che la donna apprezzava molto. A seguito di quest’avvertimento, la donna ha lasciato il Cavaliere e, da allora, non ha più trovato un altro uomo che la ricambiasse.

Gemma Galgani ci ha provato con Massimiliano, esibendosi anche in un ballo sexy, ma il Cavaliere ha preferito proseguire la conoscenza solo con Nadia. Una scelta per cui la Dama torinese afferma di soffrire molto.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 18 febbraio, Gemma Galgani chiuderà la nuova conoscenza con il Cavaliere Antonio, nella scelta parteciperà anche Tina Cipollari.

Uomini e Donne anticipazioni 18 febbraio: Gemma Galgani segue il consiglio di Tina Cipollari

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha cominciato una conoscenza con Pierluigi, arrivato nel dating show proprio per corteggiarla. Ma dopo una serata insieme con un bacio, la Dama torinese ha deciso di chiudere questa conoscenza e di accettare il corteggiamento di Antonio.

Subito, Tina Cipollari ha affermato con forza che il Cavaliere, in realtà, non piacesse a Gemma Galgani.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 18 febbraio, Tina Cipollari ripeterà la sua teoria su Gemma Galgani e Antonio. La Dama torinese darà ragione all’opinionista e chiuderà la conoscenza con Antonio.

Uomini e Donne anticipazioni 18 febbraio: sospiro di sollievo per Matteo Ranieri

Matteo Ranieri, tronista di Uomini e Donne, ha vissuto, nelle ultime puntate del dating show, un periodo complicato. Infatti, il ragazzo si è trovato in studio senza corteggiatrici.

Federica Aversano e Denise Mingiano hanno rinunciato al loro ruolo di corteggiatrici. Quest’ultima, in particolare, ha anche accusato Maria De Filippi e la redazione di favoritismi.

Secondo le anticipazioni, nella puntata del 18 febbraio, per Matteo Ranieri tornerà, a Uomini e Donne, Federica Aversano.