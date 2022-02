A C’è posta per te Leandro chiede perdono dopo i tradimenti, la fidanzata chiude la busta: “Rassegnati”

Programmi TV

Leandro ha lasciato Maria Paola due volte a un passo dalle nozze. Il ragazzo a chiamato C'è posta per te per recuperare il loro rapporto, ma la fidanzata ha chiuso la busta.

Pio e Amedeo hanno aperto la puntata del 19 febbraio di C’è posta per te. I due comici pugliesi hanno convocato nella trasmissione televisiva un regista, loro amico, Pasquale Iannuzzi. Ma anche Salvatore Esposito, l’attore di Gomorra ha preso parte al people show. Una parentesi divertente, che è stata seguita da una seconda storia di stampo molto diverso.

Infatti, Leandro, ha provato a chiedere perdono e a ricucire i rapporti con l’ex fidanzata Maria Paola attraverso C’è posta per te.

La storia d’amore di Leandro e Maria Paola a C’è posta per te

Leandro ha chiamato C’è posta per te per recuperare la sua storia d’amore con l’ex fidanzata Maria Paola.

I due ragazzi aveva programmato di sposarsi: “Doveva essere celebrato per ben due volte ma è saltato“, dopo una richiesta di matrimonio da favola, avvenuta nel 2019. Il ragazzo, infatti, ha fatto la sua proposta affittando un intero cinema per questo momento speciale.

Leandro, in seguito, ha lasciato la fidanzata per ben due volte per un’altra donna: “Pochi mesi prima io lascio lei e vado anche con un’altra ragazza… La seconda volta lei non mi ha perdonato“.

Malgrado tutto, Leandro ha scritto alla trasmissione televisiva per recuperare il rapporto amoroso con Maria Paola: “Voglio amare per tutta la vita… Voglio sposare per sempre… Convincerla che tutto questo non succederà più”.

La lettera di scuse di Leandro a Maria Paola a C’è posta per te

Leandro, dopo aver lasciato Maria Paola per due volte, a un passo dal matrimonio, ha deciso di scrivere a C’è posta per te.

Il ragazzo ha svelato alla ragazza di aver capito di volerla accanto per sempre: “Sono passati 11 anni… Chiederti di essere tu il mio domani… Sei stata male, non te lo meriti… Ti ho lasciata due volte… Se sono qui ho capito che voglio te, accanto a me“. Leandro ha raccontato l’importanza di Maria Paola nella sua vita: “Mi hai fatto capire cosa significa il valore di una famiglia, non sono nessuno senza di te, mi manchi tu affianco a me“.

Il ragazzo ha fatto una promessa a Maria Paola: “Ti amo tantissimo, ti prometto che tornerò l’uomo che hai conosciuto undici anni fa“.

Maria Paola non perdona Leandro a C’è posta per te

Dopo l’accorata richiesta di scuse di Leandro a Maria Paola, la ragazza ha raccontato il difficilissimo periodo provato per lui: “Ho scoperto gli attacchi di panico cos’erano… Non riuscivo più a essere serena… Svenivo… Ho lasciato il lavoro, pensando a lui… Non mangiavo… Ho iniziato a prendere psicofarmaci… Lui totalmente indifferente“.

Maria Paola ha sottolineato anche delle imprecisioni nel racconto dell’ex fidanzato: “L’ha mollata perché è stato costretto… Certezze che non arrivavano mai… Lui non le lascia quando io lo becco, lui le lascia quando vede che sto un po’ meglio“.

La ragazza ha deciso di chiudere la busta e di togliere ogni speranza a Leandro: “Non provo più le stesse cose che provavo… Vorrei un attimo respirare, mi sono sentita oppressa… Rassegnati“.