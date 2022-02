A C’è posta per te Carmen ringrazia i suoi genitori adottivi: “Grazie per quello che siete riusciti a fare”

Programmi TV

Carmen è stata adottata da Lina e Riccardo a tredici anni. La ragazza ha chiamato C'è posta per te per ringraziare i suoi genitori per tutto l'amore e il supporto.

L’amore è stato protagonista della puntata di C’è posta per te del 19 febbraio. Si è parlato sia dell’amore di coppia, con la storia di Leandro e Maria Paola, conclusasi, però, in modo negativo. Ma anche l’amore genitoriale è stato al centro di due storie toccanti.

Giovanna è riuscita a ricucire i rapporti con la figlia Roberta, grazie all’intercessione di C’è posta per te. Anche l’ultima storia raccontata in quest’episodio del people show aveva come protagonista una famiglia.

Infatti, Carmen ha convocato i suoi genitori adottivi a C’è posta per te per ringraziarli. Ad aiutarla il calciatore Lorenzo Insigne.

La storia di Carmen a C’è posta per te

Carmen ha scritto a C’è posta per te per fare una gradita sorpresa a Lina e Riccardo, i suoi genitori adottivi: “Scrive per i suoi genitori… Voglio venire a C’è posta per te per dire a mamma e papà quello che non riesco a dire… Un semplice ‘Ti voglio bene“.

La ragazza ha organizzato questa gradita sorpresa per ringraziarli e dirgli quanto li ama: “Grazie per avermi dato una seconda vita… Non riesco mai a dirgli ‘Vi voglio bene‘”.

Lina e Riccardo hanno adottato Carmen, quando viveva in una casa famiglia e la sua vita era molto complicata: “Li ho conosciuti quando avevo 13 anni… Vivevo in una casa famiglia… La prima volta che vedo mia madre… Non guardavo tanto né lei né lui perché avevo paura dell’ennesima delusione… Volevo non legarmi… Soffri meno se non ti leghi tanto perché non prendi delusioni“.

La toccante lettera di Carmen a Lina e Riccardo a C’è posta per te

Carmen ha dedicato delle parole molto toccanti ai suoi genitori adottivi. La figlia ha ringraziato per tutto il supporto e l’amore: “Dimentico quasi il motivo per cui vivo con voi… Tutto il dolore che c’è stato… Solo merito vostro… Pensieri che molto spesso non riesco a esprimere, sono tutti dedicati a voi… Penso a quanto bene vi voglio… Non riesco a dirvelo… Quanto è grande il bene che vi voglio“.

Per la ragazza l’adozione ha sancito l’inizio di una nuova vita: “Sono rivenuta al mondo in un giorno di marzo nel cortile della casa famiglia… Grazie a voi sono nata due volte… Sono una somma di quello che voi siete riusciti a darmi… Se c’è la mia famiglia io posso andare in capo al mondo… Comprendere che ci si può affezionare a qualcuno… Amare senza il timore di essere delusi“.

Carmen è certa dell’amore dei suoi genitori: “Il salto del buio più meraviglioso, amorevole e bello del mondo… Noi tre siamo legati indissolubilmente ormai… Non ero nessuno per voi… Oggi mi sento vostra figlia… Grazie per quello che siete riusciti a fare di me“.

La sorpresa di Lorenzo Insigne a C’è posta per te

Carmen ha fatto una sorpresa ai suoi genitori adottivi a C’è posta per te. Oltre alla toccante lettera della ragazza, Lorenzo Insigne si è congratulato con la coppia: “Essere campioni nella vita è molto più importante… La vostra coppa sta lì”.

I genitori hanno, ovviamente aperto la busta e la mamma Lina ha dichiarato tutta la sua gioia per essere diventati genitori della ragazza: “Noi siamo fortunati perché il dono più bello è proprio Carmen… Nostra figlia in tutto e per tutto… Orgogliosi di Carmen“.