Che tempo che fa anticipazioni, tutti gli ospiti della puntata del 20 febbraio: in studio anche Amadeus

La nuova puntata di Che tempo che fa va in onda domenica 20 febbraio 2022. In prima serata su Rai3 torna la trasmissione ricca di ospiti condotta da Fabio Fazio in compagnia del cast fisso impreziosito da Luciana Littizzetto e da Filippa Lagerbåck oltre che da Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed ovviamente la sempre attesa Orietta Berti. Nello studio tra i tanti ci sarà anche Amadeus, vero trionfatore del Festival di Sanremo che si è preso nuovamente la prima serata del sabato di Rai1 con Affari tuoi formato famiglia. Scopri tutti gli altri ospiti di puntata della trasmissione che entreranno in scena dopo il conduttore di punta della reti pubbliche.

Che tempo che fa: tutti gli ospiti di domenica 20 febbraio 2022

Fabio Fazio riprende il suo posto su Rai3 a partire dalle ore 20:00 di domenica 20 febbraio 2022 con un nuovo appuntamento di Che tempo che fa, la fianco delle sue compagne di viaggio Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. La nuova puntata sarà come sempre ricca di ospiti ed in apertura avrà la possibilità di ospitare il vero vincitore del Festival di Sanremo Amadeus, che ci racconterà il suo trionfo negli ascolti e la nuova sfida di Affari tuoi formato famiglia.

Dopo il conduttore si rimane in quota Festival con l’esibizione di Dargen D’Amico, vera rivelazione della competizione che sta spopolando con la sua hit Dove si balla, che il cantautore milanese farà sentire anche al pubblico di Rai3. In studio arriveranno poi Corrado Guzzanti e Virginia Raffaele a qualche giorno dall’uscita del divertente programma Lol – Chi ride è fuori 2.

Spazio poi ai temi etici con la presenza di Emma Bonino e Marco Cappato che racconteranno il loro impegno sociale e commenteranno il respingimento del referendum sull’Eutanasia legale. Torna poi il commento all’emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19 con la presenza di Guido Rasi, consulente del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo e direttore scientifico di Consulcesi; con il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni; ed ancora Carlo Cottarelli; il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; il corrispondente RAI da Mosca Marc Innaro; Annalisa Cuzzocrea; Piero Sansonetti e Paolo Liguori, fondatori della nuova web tv Riformista TV.

Il Tavolo di Che tempo che fa: chi partecipa alla parte dinale della trasmissione

A chiudere la serata torna il consueto Che Tempo Che Fa – Il tavolo con la presenza dello spumeggiante Nino Frassica e degli altri amici Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest.

Saranno ospiti di questo divertente spazio anche Iva Zanicchi, Dario Argento, dal 24 febbraio in sala con il thriller da lui diretto Occhiali neri, Cristiano Malgioglio, Lello Arena e Maurizio Ferrini. Si fermerà per delle simpatiche chiacchiere anche Dargen D’Amico.