Delia Duran chiarisce con Soleil Sorge al GF Vip: la modella fa una richiesta speciale all’inquilina

Anche se il Grande Fratello Vip si appresta a chiudere i battenti, le vicende nella casa sono tutt’altro che distese a ancora oggi il pubblico assiste a numerose litigate tra i coinquilini – soprattutto quando si parla del trio del momento (Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran). In queste ore però sembra proprio che la modella venezuelana ne abbia abbastanza delle discussioni e ha cercato di mettere un punto alla situazione che si è creata con gli altri due coinquilini. Cercando di fare un po’ da paciere ha prima chiarito con l’influencer e poi le ha chiesto di fare altrettanto con il compagno.

Grande Fratello Vip: lo scontro tra Alex Belli e Soleil Sorge nella casa

Nelle ultime ore i vipponi del Grande Fratello hanno affrontato l’ennesima notte piuttosto movimentata, con un colpo di scena che ha causato non poche tensioni tra gli inquilini. Nel corso di un party organizzato dagli autori, Soleil Sorge e Delia Duran sono state protagoniste di un bacio alquanto appassionato, che ha provocato una reazione piuttosto al limite da parte di Alex Belli.

Proprio con quest’ultimo, l’influencer ha voluto troncare ogni rapporto, dichiarando in diretta di voler mettere fine anche alla loro amicizia a causa del rispetto nei confronti della nuova amica Delia.

Data quindi la situazione più che complicata, l’attore è sbottato dopo il bacio tra l’ex fiamma e la sua compagna, alimentando una lite che ha scosso di nuovo l’equilibrio del gruppo. Dopo le ultime vicende, dunque, Soleil avrebbe alzato un vero e proprio muro nei confronti di Alex, ma in queste ore Delia ha provato a farla ragionare, chiedendole di confrontarsi anche con lui.

Delia Duran e Soleil Sorge chiariscono, la modella vorrebbe la pace anche con Alex Belli

Delia Duran, stanca dei continui battibecchi e tensioni che si sono create nella casa con Alex Belli e Soleil Sorge, è andata da quest’ultima per un nuovo chiarimento.

La modella ha subito spiegato la situazione alla coinqulina: “Io e Alex abbiamo risolto, qualsiasi cosa succede oggi io sono con te. Ognuno ha detto la sua, non voglio che entri ancora nella situazione – confida la Duran – Se ci sarà modo vorrei che vi parlaste, siamo in finale, vogliamo armonia e positività“.

Subito dopo le due si sono abbracciate e a quel punto la Sorge ha voluto scusarsi nuovamente per ciò che è successo negli ultimi mesi con Belli: “Mi dispiace per quello che hai dovuto vivere, da donna in generale, non voglio proprio più questa roba io“.

Non è ben chiaro tuttavia se alla fine l’influencer raccoglierà l’invito dell’inquilina e proverà ad abbassare la guardia nei confronti di Alex per chiarirsi definitivamente anche con lui.