Ester Pantano chi è: vita e carriera dell’attrice che interpreta Suleima Lynch in Màkari 2 con Claudio Gioè

Chi è

Questa sera il pubblico potrà godersi il finale di stagione di Makari, la serie tv investigativa con protagonista Claudio Gioè nei panni di un giornalista che torna nella sua Sicilia per fare i conti con gli ultimi avvenimenti accaduti nella sua vita.

Nella Fiction targata Rai i volti dei protagonisti – Saverio Lamanna, Giuseppe Piccionello e Suleima Lynch – sono stati affidati a Claudio Gioè, Domenico Centamore e Ester Pantano. Quest’ultima, che proprio di recente ha anche commentato il rapporto con i colleghi della serie, ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto che tuttavia non inizia con gli studi di recitazione.

Ester Pantano, chi è l’attrice che interpreta Suleima

Oggi Ester Pantano è conosciuta per aver interpretato Jessica Matarazzo in Imma Tataranni – Sostituto procuratore e successivamente Suleima Lynch in Makari, ma gli esordi dell’attrice sono da rintracciare in tutt’altro ambiente. Nata nel 1990, da piccola ha infatti praticato ginnastica artistica, arrivando a competere a livello agonistico. Nonostante gli anni dedicati allo sport però, dopo la maturità, è entrata al Centro sperimentale di cinematografia.

Il suo debutto arriva nel 2013, quando interpreta in tv Stella Urso per il 26esimo episodio de Il commissario Montalbano (dal titolo Una lama di luce).

Nel 2018 entra nel cast del film per la televisione La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata e successivamente partecipa alle serie tv sopracitate – che le permettono di farsi conoscere dal grande pubblico.

Contemporaneamente prosegue la sua attività teatrale e inizia a frequentare corsi di recitazione in tutto il mondo (tra Parigi, Pechino e gli Stati Uniti). Negli ultimi anni si è infatti divisa fra Roma e New York per studiare con la celebre coach dell’Actor Studio Susan Batson.

Makari, Ester Pantano rivela il suo rapporto con Claudio Gioè

Dopo aver ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico anche con la seconda stagione di Makari, serie con protagonista Claudio Gioè, gli interpreti della fiction hanno concesso qualche intervista per rivelare qualche interessante dettaglio del lavoro sul set e del rapporto che hanno con i colleghi fuori dal lavoro.

In tal senso è intervenuta di recente anche Ester Pantano che ha raccontato ai microfoni di RadiocorriereTv, parlando di Gioè e Centamore : “Siamo tre siciliani totalmente diversi. Posso dire che c’è un valore assoluto, il senso dell’appartenenza, ma anche il riuscire, in modo genuino, ad accettare le differenze dell’altro – spiega durante l’intervista – Abbiamo origini e percorsi differenti.

Il fatto di essere coesi, di frequentarci fuori dal set, penso sia una grandissima conferma di quanto sia importante il nostro legame“.

Makari, anticipazioni: chi ha ucciso Teodoro Bettini?

Questa sera, come anticipato, andrà in onda l’ultima puntata della fiction Makari, in queste ore al centro della polemica, e sembra proprio che la situazione sia pronta a complicarsi per Saverio e Suleima. Teodoro Bettini viene infatti ritrovato morto ai piedi di un’altura dal quale è precipitato.

Mente la polizia è decisa ad archiviare il caso come incidente, i due protagonisti sono decisi più che mai a trovare l’assassino dell’uomo.

La determinazione del giornalista però attira subito la diffidenza da parte del resto della cittadina, che iniziano infatti a guardarlo con un certo sospetto. Nel frattempo anche il rapporto tra Lamanna e la giovane studentessa sembra essere arrivato ad un bivio e dovranno fare il punto della situazione per capire se provare a progettare un futuro insieme o se la loro relazione è arrivata al capolinea.