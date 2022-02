Màkari 2: su Rai1 la seconda puntata della serie tv con Claudio Gioè. Le anticipazioni dell’episodio

Serie TV - Fiction

Lunedì 21 febbraio 2022 su Rai1 si conclude la seconda stagione di Màkari, la serie televisiva ispirata dall’universo narrativo creato da Gaetano Savatteri. Il pubblico del canale vedrà per l’ultima volta Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna, il giornalista sarà alle prese con le sue ultime indagini per gli intricati casi da risolvere e dovrà capire cosa sta succedendo nel suo cuore, ormai da tempo in balia del tira e molla con Suleima. La terza ed ultima prima serata evento va in onda oggi a partire dalle ore 21:30 con la proposta dell’episodio dal titolo di Il lusso della giovinezza. Scopri le anticipazioni della trama del terzo imperdibile appuntamento di Màkari.

Màkari: l’ultima puntata della nuova stagione

Rai1 ospita per l’ultima volta le splendide ambientazioni ed i personaggi di Màkari, la serie tv rivelazione dell’anno che vede ancora una volta nel ruolo del protagonista l’attore Claudio Gioè. Il palermitano interpreta ancora per l’ultima volta Saverio Lamanna nel terzo appuntamento della nuova stagione ispirata dalle opere di Gaetano Savatteri.

Lunedì 21 febbraio 2022 va in onda a partire dalle ore 21:30 la terza serata evento della serie che ci mostrerà il protagonista incappare in una vicenda che lega la sua passione per i casi di cronaca nera all’amore per Suleima quando un omicidio colpirà la comunità dove lavora la donna.

Màkari: le anticipazioni della trama del terzo episodio

L’episodio da titolo di Il lusso della giovinezza ci farà dunque vedere un Saverio che correrà subito dal suo amore dopo aver ricevuto la notizia della morte di Teodoro Bettini.

Suleima sarà abbattuta per se stessa e per la sua comunità La città del sole che sin da subito crederà che l’uomo sia rimasto vittima di un nefasto incidente.

L’unico a non pensarla così sarà proprio il nostro Saverio che si attiverà per capire come l’uomo sia potuto precipitare da quell’altura.

Il giornalista si metterà contro tutti i ragazzi della comunità che crederanno che stia esagerando con le sue congetture ma la sua voglia di risolvere il caso lo porterà ad essere nuovamente vicino al suo amore ed a guardare in faccia il loro futuro.