Silvia Toffanin chi è: la vita e la carriera della conduttrice di Verissimo e compagna di Pier Silvio Berlusconi

Chi è

In molti ricorderanno Silvia Toffanin come una delle letterine del TV quiz Passaparola, condotto dal noto presentatore Gerry Scotti. Oggi, invece, è conosciuta, sempre in ambito televisivo, per la sua carriera da conduttrice di Verissimo e per la sua storia d’amore con Pier Silvio Berlusconi. Vediamo, quindi, tutto ciò che sappiamo sulla biografia e la carriera di Silvia Toffanin.

Il debutto e la prima parte della carriera di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è nata a Marostica, in provincia di Vicenza, il 26 ottobre 1979. Dopo la partecipazione alle finali di Miss Italia nel 1997, il suo vero debutto nel mondo della televisione avviene a soli 21 anni, nel 2000.

Toffanin, infatti, entra a far parte del quiz Mediaset Passaparola, condotto su canale 5 da Gerry Scotti.

Il ruolo di letterina sembra aver aperto alla conduttrice le porte della sua carriera televisiva. Fatto interessante, anche altre sue colleghe di Passaparola, come Alessia Ventura e Ilary Blasi, sono poi diventate volti noti del piccolo schermo. Successivamente, lasciatasi alle spalle Passaparola dopo 2 anni, Silvia Toffanin diventa la nuova conduttrice di Nonsolomoda, sostituendo Michelle Hunziker, e lavorando nel programma fino al 2009.

La laurea e il successo con Verissimo

Nel 2007, Silvia Toffanin consegue la laurea in Lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi su I telefilm americani per adolescenti e il suo relatore pare fosse il giornalista e critico televisivo Aldo Grasso. Dopo la laurea diventa poi giornalista professionista. Nello stesso periodo si occupa di uno spazio all’interno del programma di informazione Verissimo, condotto da Cristina Parodi.

Proprio di Verissimo prende le redini, nel 2006, al fianco di Alfonso Signorini, senza più abbandonarle fino ad oggi.

La vita privata di Silvia Toffanin al fianco di Pier Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin è legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi , dirigente di Mediaset e figlio di Silvio Berlusconi, dal 2002. Da questa relazione, nel 2010, nasce il suo primo figlio, Lorenzo Mattia. Nel 2015, invece, nasce il secondo figlio della coppia, Sofia Valentina Berlusconi. Proprio in questi giorni, invece, si parla di un colpo di scena nella sua carriera. La conduttrice, infatti, condurrà Striscia la Notizia al fianco di Ezio Greggio.