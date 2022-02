Silvia Toffanin debutta a Striscia la Notizia, la conduttrice al fianco di Ezio Greggio: per quanto

Programmi TV

Silvia Toffanin prende posto per la prima volta dietro lo storico bancone di Striscia la Notizia. La conduttrice è pronta per il divertente debutto di lunedì 21 febbraio 2022.

La conduttrice volto storico di Verissimo è pronta a debuttare dietro il bancone più famoso della televisione italiana. A partire da oggi lunedì 21 febbraio 2022 Silvia Toffanin sbarca alla conduzione di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci nel quale sarà impegnata al fianco dell’immancabile Ezio Greggio. Il pubblico è curioso di vedere come si comporterà la presentatrice, dopo il sorprendente annuncio di due settimane fa, che ha fatto della compostezza il suo marchio di fabbrica e che sarà messa arduamente alla prova nella breve ma seppur intensa settimana di conduzione. Alla conduttrice il compito di lanciare i divertenti servizi e prestarsi alle gag del co-conduttore storico della trasmissione nella battaglia agli ascolti che la metterà di fronte ai Soliti ignoti dell’irrefrenabile Amadeus.

Silvia Toffanin arriva dietro il bancone di Striscia la Notizia

A partire da lunedì 21 febbraio 2022 dietro lo storico bancone di Striscia la notizia arriva Silvia Toffanin. La conduttrice padrona di casa di Verissimo si tuffa in una avventura inaspettata nella quale sarà messa alla prova con una veste del tutto inedita e divertente. L’esordio alla co conduzione della trasmissione al fianco dell’indiscusso recordman di presenze Ezio Greggio va in onda oggi su Canale5 a partire dalle ore 20:35 dopo il consueto Tg5 della sera.

L’impegno della conduttrice durerà giusto il tempo di una settimana, ovvero a partire da lunedì 21 e fino a sabato 26 febbraio, e poi dopo sarà possibile fare un bilancio della sua prima sorprendente esperienza dietro al bancone della trasmissione. La presentatrice sarà messa alla prova con il lancio dei servizi del programma e con le iconiche gag di Greggio che ci mostreranno come se la caverà come spalla comica.

Silvia Toffanin ed Ezio Greggio: per la conduttrice un regalo speciale prima del debutto

Nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 20 febbraio è avvenuto il primo stretto contatto tra Silvia Toffanin ed il suo futuro co conduttore di Striscia la Notizia.

Nello studio della trasmissione è arrivato infatti proprio Ezio Greggio che tra una chiacchiera e l’altra ha portato uno speciale regalo per la conduttrice.

Il recordman di presenza del Tg satirico ha regalato alla conduttrice il suo primo Tapiro d’Oro, iconico premio della trasmissione, come simbolo di affetto e di amore e non di qualche gaffe messa a segno dalla Toffanin come invece accade con chi riceve il premio dagli inviati del programma.