Soleil Sorge scoppia a piangere, la consola Manila Nazzaro: “Sono innamorata persa di te”, il video della pace

Grande Fratello

Soleil Sorge sta vivendo un periodo molto complicato al Grande Fratello Vip6. Dopo il bacio appassionato con Delia Duran e la lite furiosa con Alex Belli, l’influencer sta riflettendo su tutta la sua esperienza nel famoso reality show.

Anche nella notte del 20 febbraio, Soleil Sorge è stata colta da un momento di dispiacere molto forte. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è scoppiata a piangere e a consolarla è arrivata Manila Nazzaro. Le due avevano litigato da un po’ di tempo.

Manila Nazzaro racconta il percorso di Soleil Sorge al GF Vip6

Soleil Sorge ha riflettuto sul suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip6 e sul suo rapporto con i compagni di avventura.

Manila Nazzaro ha detto la sua a riguardo: “Anche se persone non te lo dicono, lo pensano… Certe cose fatte insieme io le facevo veramente bene… Non mettere in discussione quello che tu sei stata anche ai nostri occhi… Hai fatto capire a tutti che più di tanto, non te frega niente… A volte le persone non si sentono in dovere di rassicurarti… Ti devi solo sentire molto soddisfatta, perché di più, secondo me, non potevi fare“. Secondo l’ex Miss Italia, Soleil Sorge ha fatto un percorso perfetto e non deve avere dubbi a riguardo: “Guarda con più obiettività a tutto questo“.

L’ex Miss Italia si è detta molto dispiaciuta del momento di sconforto dell’influencer italo-americana: “Vederti dispiaciuta così… Mi è dispiaciuto tantissimo, perché no, non lo meritavi… Quando io ho potuto esserti accanto, io non ho mai smesso una volta di dirti ‘Grazie’ di mille cose, purtroppo ci siamo allontanate“.

La dichiarazione d’amore di Manila Nazzaro a Soleil Sorge

Manila Nazzaro ha consolato Soleil Sorge al Grande Fratello Vip6, malgrado la loro lite. L’ex Miss Italia ha riconosciuto l’importanza che l’influencer ha avuto per lei: “A me hai dato tantissimo… Una cosa che io non dimentico“.

Soleil Sorge è scoppiata a piangere e Manila Nazzaro l’ha consolata: “Non possiamo costringere nessuno a guardare esattamente quello che siamo… Non ti rende sbagliata… Un casino esistente“. L’ex Miss Italia ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore all’amica: “Io non ho mai smesso di volerti bene, ero arrabbiata, sono arrabbiata… Mi manchi da morire… Mi manca tutto delle cose che facevamo insieme… Io lo so quello che sei, perché io sono innamorata persa di te, come amica, come anima, umanamente, ce lo siamo dette tante volte“.

Anche Soleil Sorge ha ammesso di avvertire la mancanza di Manila Nazzaro: “Anche tu“.