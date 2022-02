Davide Silvestri si scaglia contro Soleil Sorge: “Da che pulpito devo ascoltare questi consigli”

Grande Fratello

Cresce sempre più la tensione nella casa del Grande Fratello Vip e, man mano che si avvicina la finale (prevista per il 14 marzo) si rompono tutte le alleanze che i gieffini hanno creato nel corso degli ultimi mesi. Questa volta a farne le spese è l’amicizia tra Davide Silvestri e Soleil Sorge, accusato dall’inquilino di non essere una vera amica. Sembra infatti che l’attore sia intenzionato a non aver più a che fare con la ragazza, stando al suo sfogo con Katia Ricciarelli e Giucas Casella delle ultime ore.

Davide Silvestri rompe l’amicizia con Soleil Sorge e l’accusa di non essere sincera

Soltanto ieri sera è andata in onda una delle ultime dirette con lo studio del Grande Fratello Vip, momento in cui si sono creare nuove tensioni tra i gieffini.

Questa volta ad essere particolarmente deluso da ciò che è successo nel corso della puntata è Davide Silvestri, che non ha affatto digerito il comportamento di Soleil Sorge e ha deciso di prendere le distanze da quest’ultima.

“Tanto la stima l’avevo già persa per quella cosa. Se me lo avesse chiesto gliene avrei parlato. Non me l’ha chiesto basta, non è un problema. Ha reagito così, che io sono uno stratega, che voglio arrivare per forza in finale?

– esordisce il gieffino – Praticamente ha fatto la sua analisi, quello che è lei. Mi ha analizzato così, ribalta sugli altri quello che è lei. Io non mi espongo come si espone lei, io le figure di m***a così non le faccio […] Da che pulpito devo ascoltare questi consigli“.

🔴 Davide: "Soleil ribalta sugli altri quello che è lei. Io non mi espongo come si espone lei, io le figure di merda così non le faccio. Quando tu fai le cose va bene, quando le fano gli altri, no. Da che pulpito devo ascoltare questi consigli." #gfvip #jeru #jessvip #fairylu pic.twitter.com/XllzUsQmuP — Enora (@ss6pt) February 22, 2022

In particolare l’attore non ha apprezzato la nomination fatta da Soleil e in queste ore, in compagnia di Katia e Giucas, si è lasciato andare anche a qualche riflessione in merito: “Sono felicissimo che mi abbia nominato, significa che non è un’amica sincera. Giuro che sono contento, perché vuol dire che il mio istinto funziona ancora benissimo.

Io avevo previsto la nomination e quello che ha fatto.”

Davide Silvestri, le critiche rivolte a Soleil Sorge per il suo atteggiamento nella casa

Con un tassello alla volta, dunque, Davide ha smesso di avere fiducia nella coinquilina, soprattutto dal momento che si tratta di un malcontento generale che in verità si era già manifestato quando il gieffino non aveva apprezzato il coinvolgimento di Soleil tra Alex e Delia, soprattutto dopo il party in cui l’influencer si era lasciata andare ad un bacio appassionato nei confronti della Duran.

Senza contare che Davide Silvestri ha rivolto anche delle critiche di altro tipo proprio negli ultimi giorni alla coinquilina.

Nel corso di una chiacchierata con Barù, l’attore aveva infatti sottolineato anche la mancanza di igiene e ordine da parte dell’influencer. “Senti che puzza, Sole però continua a lasciare la porta aperta. Mamma mia, è proprio scoordinata, fa un casino“ aveva sbottato il gieffino per il modo di fare dell’ormai ex amica.