Harry e Meghan verso il divorzio: Carlo rivuole Harry a Palazzo e spunta l’ipotesi di un’altra donna

Sono sempre più numerose le voci che urlano aria di crisi e persino di divorzio tra Harry e Meghan. Qualcuno nella Casa Reale spingerebbe proprio verso la separazione e qualcun altro, invece, si sarebbe intromesso nella relazione di matrimonio. Vi sono, inoltre, varie indiscrezioni sul futuro del Principe Harry proprio a Palazzo al fianco di Carlo quando quest’ultimo sarà diventato Re.

Harry e Meghan: aleggia aria di crisi

Se Harry dovesse seguire i voleri del padre Carlo, lui e Meghan dovrebbero adeguarsi ad una relazione a distanza a quanto pare. Oppure c’è davvero aria di separazione e divorzio tra i due.

Il Principe Carlo, che tra poco diventerà Re, infatti, vorrebbe il figlio Harry nuovamente con sé a Palazzo. Meghan, però, sembrerebbe alquanto restia e si rifiuterebbe a tornare in Gran Bretagna. Lei vorrebbe rimanere in America dove sembrerebbe decisa a intraprendere la carriera politica dopo essere stata un’instancabile attivista per alcune categorie di cittadini come le madri in carriera.

È anche Thomas Markle, fratello della duchessa, ora impegnato nel reality Grande Fratello Australia, a parlare dell’aria di crisi nella coppia reale. Afferma, infatti, di avere rotto i legami con la sorella da alcuni anni per il suo modo di sfruttare i suoi compagni celebri per raggiungere più notorietà.

Rivela, inoltre, di avere avvertito Harry che con la sorella le cose sarebbero finite malissimo.

Alcuni dettagli suggerirebbero che il divorzio sia decisamente ormai nell’aria. Harry e Meghan non si presenterebbero insieme in pubblico da molto tempo e l’ultima foto di coppia condivisa sarebbe la cartolina di Natale con cui hanno presentato la loro bimba Lilibet Diana.

Harry e Meghan, si parla di divorzio: lui interessato a un’altra donna?

Ad aumentare le voci dei tabloid britannici che urlano sempre allo scoop e la stampa americana vi è anche la teoria, riportata dal sito DiLei, secondo cui Harry sarebbe interessato ad un’altra donna.

Recentemente avrebbe puntato gli occhi su un altro membro della Famiglia Reale trovando particolare simpatia per sua cugina Eugenie di York.

Meghan, il parere di Camilla: rapporti complicati da sempre

Qualcuno nella Casa Reale spingerebbe verso il divorzio, ovvero Camilla. Meghan e Camilla non si sono mai sopportate, a quanto pare, ed a dirlo è Tom Power sul The Sun: “Fin dall’inizio Camilla era sospettosa dell’avventuriera di Los Angeles“.

La Duchessa di Cornovaglia non ha mai digerito l’intervista con Oprah Winfrey in cui Harry e Meghan hanno criticato pubblicamente il Principe Carlo.

Sempre secondo Power, Camilla considererebbe Meghan “una piantagrane egoista le cui buffonate finiscono sempre in lacrime”.