Lea – Un nuovo giorno: su Rai1 il terzo appuntamento con la fiction di Anna Valle. Trama e anticipazioni

Rai1 nella prima serata di martedì 22 febbraio 2022 propone un nuovo doppio episodio della fiction dal titolo di Lea – Un giorno nuovo. Nei panni della protagonista ci sarà ancora Anna Valle, con gli attori Giorgio Pasotti e Mehmet Gunsur ad interpretare i due uomini che si contendono l’infermiera in una lotta tra passato e presente. A partire dalle ore 21:30 circa saranno trasmessi i due episodi dal titolo di La Casa dei ricordi e Come eravamo. Scopri le anticipazioni della trama.

Lea – Un nuovo giorno: la terza puntata in onda su Rai1

Martedì 22 febbraio 2022 su Rai1 torna in onda la fiction che ha conquistato la gara degli ascolti nelle due precedenti occasioni, riuscendosi addirittura a superare rispetto al primo appuntamento piazzando in vetta grazie al rassicurante score di 5.086.000 spettatori che rappresentano il 22.6% di share.

Lea – Un nuovo giorno viene trasmessa stasera a partire dalle ore 21:20 mostrandoci gli sviluppi dei personaggi interpretati da Anna Valle, da Giorgio Pasotti e dal divo turco Mehmet Günsür.

Lea – Un nuovo giorno: la trama degli episodi di questa sera

Il primo episodio di serata ha il titolo di La Casa dei ricordi e mostrerà un tuffo nel passato della nostra Lea.

L’avvocato la informa infatti che la casa di campagna che lei e Marco avevano comprato prima del divorzio avrebbe trovato degli acquirenti ma Marco non sembra più interessato a venderla.

In ospedale arriva Matteo, giovane promessa del nuoto con una bronchite in peggioramento e Lea coglie l’occasione per organizzare una festa per rallegrare l’umore dei suoi pazienti, durante la quale però le condizioni di Matteo peggiorano improvvisamente. Marco si adopera per salvare la vita al ragazzo e quando Lea torna nella casa di campagna viene raggiunta proprio da Marco. I due si renderanno conto di essere più vicini di quanto pensano e oltre ai pensieri sulla vendita della casa, in loro si insinuerà la domanda se tra di loro sia veramente finita.

Nel secondo episodio dal titolo Come eravamo, Pietro e Michela sono alle prese con il loro reciproco interesse anche se la donna decide di frenare il tutto e tornare alla normalità. In ospedale giunge una donna incinta che si sente male, dando la vita ad un neonato che nasce prematuro e viene ricoverato proprio nel reparto di Lea.

Il piccolo viene chiamato Gabriele, ovvero il nome che Lea e Marco avrebbero voluto dare al loro bambino che hanno però perso.

Intanto Marco preso dagli ultimi sviluppi del loro rapporto propone a Lea di chiedere insieme l’affidamento di Koljia, riportando alla luce il desiderio di creare una famigli insieme. Il ragazzo però deve fare i conti con una massa tumorale nella gamba e Marco sarà costretto ad amputarla. Dopo essere tornata vicina all’ex marito, Lea confessa ad Arturo di provare ancora dei sentimenti per Marco e così l’artista le chiede di uscire dalla sua vita e da quella di sua figlia Martina. Ma le cose non sono così semplici e proprio quando Marco pensa di essere riuscito a riconquistare Lea arriverà Anna a rivelargli un segreto che potrebbe nuovamente sconvolgere tutto.